أمين عام الشيوخ يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون البرلماني بين القاهرة وبكين

استقبل المستشار أحمد محمد عبد الغني، أمين عام مجلس الشيوخ، اليوم بمكتبه، السفير لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، في زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات، ولا سيما العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن تقديرهما للعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين مصر والصين، مؤكدين حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على استمرار التنسيق والتشاور المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

أهمية دعم قنوات التواصل البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية

كما شدد المستشار أحمد عبد الغني على أهمية دعم قنوات التواصل البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، مشيداً بالدور الإيجابي للصين في دعم السلم والأمن الدوليين.

من جانبه، أكد السفير لياو ليتشيانغ تقدير بلاده للعلاقات الراسخة مع مصر، مشيراً إلى تطلع الصين إلى مزيد من التعاون المؤسسي والبرلماني الذي يعزز من مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.