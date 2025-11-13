قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
تشريع جديد يحمي الأم والطفل من تنفيذ الإعدام أثناء الحمل | تفاصيل
استغلال أطفال النادي.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس بيراميدز
الأظرف فارغة وممزقة .. موظف الدولة سرق ذهب وفضة بـ 300 مليون جنيه
9 طرق لسداد فاتورة الكهرباء عن شهر نوفمبر 2025
رسميا .. إضافة معلمي الصف الثاني الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم
وزير السياحة والآثار يشيد بحُسن تنظيم الرحلات المدرسية في المتحف المصري الكبير
غدا.. ذكرى جلوس مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث| تذكار الراعي والمعلم
مها تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة لسبب صادم: عاوزة أخرج من العلاقة دي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزير الثقافة المصري يلتقي نظيره الإماراتي ويشهد حفل توزيع جوائز مؤسسة العويس الثقافية

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، نظيره الإماراتي  الشيخ سالم بن خالد القاسمي، في إطار زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، وذلك على هامش حفل توزيع جوائز الدورة التاسعة عشرة لمسابقة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والذي أقيم بحضور الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء، رحّب  الشيخ سالم بن خالد القاسمي بوزير الثقافة المصري، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، خاصة في ضوء بروتوكول التعاون الثقافي الذي تم توقيعه في القاهرة مطلع الشهر الجاري بين وزارتي الثقافة في كلٍّ من مصر والإمارات.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو عن اعتزازه بعمق العلاقات الثقافية التي تربط بين الشعبين المصري والإماراتي، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة سلطان بن علي العويس في دعم المبدعين العرب وإثراء الحركة الفكرية والأدبية في المنطقة.

يُذكر أن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أعلنت عن أسماء الفائزين في دورتها التاسعة عشرة (2025)، والتي شهدت مشاركة 1940 مبدعًا عربيًا من مختلف المجالات الأدبية والفكرية.

وتُعد الجائزة، التي انطلقت عام 1987، واحدة من أبرز الجوائز الأدبية العربية، حيث كرّمت حتى الآن 105 فائزين من كبار الأدباء والمفكرين العرب، ويشارك في تحكيمها نخبة من المثقفين والأكاديميين في العالم العربي. وتحتفل المؤسسة هذا العام بمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس (1925–2025).

الإمارات العربية المتحدة الدولي للمتاحف أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ترشيحاتنا

القوات النسائية في الجيش الإيطالي

صفقة بين تل أبيب وروما لحماية القوات النسائية في الجيش الإيطالي | تفاصيل

الملك عبد الله الثاني

في ذكرى إعلان فلسطين.. عاهل الأردن يجدد دعوته لإحياء حل الدولتين

وقفات وحملات احتجاجية ضد الإخوان

لتصنيفها منظمة إرهابية.. وقفات وحملات احتجاجية ضد الإخوان في عدة دول أوروبية

بالصور

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

صبري فواز
صبري فواز
صبري فواز

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

صورة من فعاليات المؤتمر
صورة من فعاليات المؤتمر
صورة من فعاليات المؤتمر

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025
المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025
المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025

كيف نحافظ على قوة المفاصل بالتغذية؟.. نصائح مذهلة

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل

فيديو

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد