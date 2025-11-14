العادات الصحية تبدأ من هنا: الرعاية الأولية مركز لتغيير نمط الحياة

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة بعنوان «العادات الصحية تبدأ من هنا: الرعاية الصحية الأولية كمركز لتغيير نمط الحياة»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25).

يُقام المؤتمر برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.

الاستثمار في صحة الفرد من المراحل المبكرة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة تركز على الاستثمار في صحة الفرد من المراحل المبكرة، من خلال توفير تغذية صحية، رعاية أولية عالية الجودة، رفع الوعي بين الأسر والطلاب، وتعزيز دور الصحة النفسية، ليصبح الرعاية الأولية محورًا لتغيير نمط الحياة.

بناءً على هذا التوجه، استعرضت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، أهمية الصحة المدرسية كاستثمار اقتصادي يحسن الصحة، التعليم، والإنتاجية:

• فحص شامل: 1,243,931 حالة

• ندوات تثقيفية: 10,805 في 10,276 مدرسة، مستفيدون: 1,060,755 طالب

• دعم نفسي: 135,642 حالة خلال 3 أشهر 2025.

كما أبرزت حملات التوعية (فم وأسنان، حدة البصر، غسل اليدين) من أكتوبر 2025، مستفيدون: 1,148,000، مما يعزز صحة الشباب، يقلل الأعباء المستقبلية، ويدعم التنمية المستدامة.

في سياق متكامل، أوضحت الدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية، دوره في تحليل الأبحاث العالمية (تغذية، نشاط بدني، نوم، توتر)، عيادات متخصصة (سمنة، سكر، قلب)، حملات كبرى (مكافحة السمنة، أكل صحي)، تدريب الكوادر، وتقييم الحملات لضمان تغيير السلوك الفعلي.

ساهم في الجلسة نخبة من الخبراء:

• الدكتور أيمن عباس، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية

• الدكتور سمير الدميري، مدير عام الادارة العامة لصحة المرأة والطفل

• الدكتور محمد حسن، مدير عام خدمات تكامل الرعاية الأولية

• الدكتورة رشا علي، مدير عام السن المدرسي

• الدكتورة دعاء البدراوي، مدير عام الأمراض غير السارية

• الدكتورة سادنا بهجوات، مدير برامج المدارس المعززة للصحة

• الدكتورة مها موافي، مدير برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان