قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
سيدنا محمد تعرض له.. عالم أزهري يوجه نصيحة للوقاية من السحر
تصعيد جديد في أزمة شركة يوتن للدهانات ونقابة المهندسين
حازم إمام ينعى محمد صبري: أحرف وأحسن واحد في جيلنا.. ولم يأخذ حقه إعلاميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العادات الصحية تبدأ من هنا: الرعاية الأولية مركز لتغيير نمط الحياة

المؤتمر العالمي للسكان
المؤتمر العالمي للسكان
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة بعنوان «العادات الصحية تبدأ من هنا: الرعاية الصحية الأولية كمركز لتغيير نمط الحياة»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25).

يُقام المؤتمر برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.

 الاستثمار في صحة الفرد من المراحل المبكرة

 

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة تركز على الاستثمار في صحة الفرد من المراحل المبكرة، من خلال توفير تغذية صحية، رعاية أولية عالية الجودة، رفع الوعي بين الأسر والطلاب، وتعزيز دور الصحة النفسية، ليصبح الرعاية الأولية محورًا لتغيير نمط الحياة.
 بناءً على هذا التوجه، استعرضت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، أهمية الصحة المدرسية كاستثمار اقتصادي يحسن الصحة، التعليم، والإنتاجية:
    •    فحص شامل: 1,243,931 حالة
    •    ندوات تثقيفية: 10,805 في 10,276 مدرسة، مستفيدون: 1,060,755 طالب
    •    دعم نفسي: 135,642 حالة خلال 3 أشهر 2025.

كما أبرزت حملات التوعية (فم وأسنان، حدة البصر، غسل اليدين) من أكتوبر 2025، مستفيدون: 1,148,000، مما يعزز صحة الشباب، يقلل الأعباء المستقبلية، ويدعم التنمية المستدامة.
 في سياق متكامل، أوضحت الدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية، دوره في تحليل الأبحاث العالمية (تغذية، نشاط بدني، نوم، توتر)، عيادات متخصصة (سمنة، سكر، قلب)، حملات كبرى (مكافحة السمنة، أكل صحي)، تدريب الكوادر، وتقييم الحملات لضمان تغيير السلوك الفعلي.
 ساهم في الجلسة نخبة من الخبراء:
    •    الدكتور أيمن عباس، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية
    •    الدكتور سمير الدميري، مدير عام الادارة العامة لصحة المرأة والطفل
    •    الدكتور محمد حسن، مدير عام خدمات تكامل الرعاية الأولية
    •    الدكتورة رشا علي، مدير عام السن المدرسي
    •    الدكتورة دعاء البدراوي، مدير عام الأمراض غير السارية
    •    الدكتورة سادنا بهجوات، مدير برامج المدارس المعززة للصحة
    •    الدكتورة مها موافي، مدير برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان

العادات الصحية الرعاية الصحية نمط الحياة وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

ترشيحاتنا

السحر

أزهري: سيدنا محمد تعرض للسحر وجبريل نزل من السماء لرقيته

السوشيال

محرم ومجرم.. أزهري يوجه رسالة لسيدات تنشر أمور بيتها على السوشيال

الغردقة

المتر بـ 28 ألف جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الشقق بالغردقة

بالصور

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد