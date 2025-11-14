المؤتمر العالمي للسكان.. تسهيل تراخيص المنشآت الاستشفائية

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «مقومات مصر التنافسية في خدمات السياحة الصحية»، بهدف تعزيز موقع مصر كوجهة إقليمية وعالمية رائدة في هذا القطاع، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة استعرضت مقومات مصر الطبيعية والبيئية مثل تنوع المناخ العلاجي، المياه الكبريتية، الرمال العلاجية، والمناطق ذات الهواء النقي، إلى جانب بنية تحتية صحية قوية تضم مراكز متخصصة ووحدات تشخيص مجهزة بأحدث التقنيات.

ناقشت الجلسة أهمية البنية الداعمة للمنشآت الاستشفائية، بما فيها التجهيزات الدقيقة، الكوادر المعتمدة دوليًا، نظم مكافحة العدوى، واعتمادات الجودة مثل ISO وJCI، لرفع الجودة وبناء ثقة المرضى والسائحين.

شددت على التكامل بين القطاع الصحي والسياحي عبر التعاون مع شركات الطيران، الفنادق، ووكلاء السياحة الصحية، بالإضافة إلى شراكات مع مراكز الأبحاث ومنظومات التسويق الدولية، لتقديم تجربة متكاملة تجمع العلاج، الإقامة، التأهيل، والترفيه وفق المعايير العالمية.

تسهيل تراخيص المنشآت الاستشفائية

أكد عبد الغفار على توصيات الجلسة بتسهيل تراخيص المنشآت الاستشفائية، وضوح الإجراءات، حماية المستثمرين من الممارسات غير المنضبطة، ووضع معايير واضحة لمقدمي الخدمة. كما دعت إلى تسهيلات مالية وإجرائية، انتشار الخدمات في المحافظات، وتنظيم مسار المتلقي من الوصول حتى الخدمة العلاجية.

أشار إلى إطلاق المنصة الرقمية للسياحة العلاجية خلال المؤتمر، كنقلة نوعية توحد التسجيل، تقدم دليلاً إرشادياً، تربط مقدمي الخدمة بالجهات التنظيمية، تعزز جذب المرضى والسائحين، وتضمن تجربة متكاملة بمعايير دولية.

شارك في الجلسة الدكتور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماكسيم للاستثمار، الدكتورة هبة صفوت عبد الرازق، المدير الطبي لـ The Elixir Clinic بالإمارات، والدكتور سامح سالم، رئيس مجلس إدارة Harraz Medica.