المؤتمر العالمي للسكان.. المؤسسة العلاجية تستعرض الإنجازات والتحول الرقمي

عُقدت جلسة حوارية مخصصة لـ المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC)، شهدت استعراضاً مفصلاً لإنجازات المؤسسة وخططها المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمة الطبية وتحقيق التنافسية.



استهل الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، الجلسة مؤكداً أن المؤسسة تخدم جميع أطياف المجتمع المصري، وتتميز بـ التمويل الذاتي الذي يمكنها من منافسة المستشفيات الخاصة في تقديم خدمة طبية متميزة، مع التركيز المستمر على تحسين الجودة.

وأشار الدكتور شقوير إلى التزام المؤسسة بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتقديم الخدمة الطارئة للمرضى مجاناً لمدة 48 ساعة.

وكشف رئيس مجلس إدارة المؤسسه العلاجية عن أبرز محاور خطة المؤسسة المستقبلية وعن سعي المؤسسة لاستقطاب كوادر طبية وتمريضية متخصصة، لا سيما في أقسام الطوارئ، الأطفال، والرعايات المركزة.

وأضاف "شقوير"انه تم تفعيل إدارات الجودة، العلاقات العامة والإعلام، والتخطيط، مع إيلاء اهتمام خاص لإدارة الحوكمة لدورها في مراجعة الملفات وتصحيح الأخطاء.

كما تم الربط الرقمي لجميع مستشفيات المؤسسة، ومراعاة التخصص لكل مستشفى، والسعي لاستحداث أقسام جديدة في مستشفى الإصلاح الإسلامي.

وأكد رئيس المؤسسه العلاجية على خطته لتحسين الدخل من خلال التعاقدات مع الجهات الخاصة، واستغلال العيادات المسائية لزيادة الاستفادة من وقت المستشفيات وتشجيع شباب الأطباء، مما يترتب عليه زيادة المورد المالي.

وأشار الدكتور محمد شقوير أن المؤسسة تخطط لـ تحول رقمي شامل بجزأين (للمرضى وللمؤسسة) لربط جميع البيانات وتسهيل اتخاذ القرار. وتعمل المؤسسة على رفع كفاءة المباني وتنفيذ التحول الرقمي تمهيداً للتعاقد مع التأمين الصحي الشامل.

وفي ختام كلمته، وجه الدكتور شقوير الشكر لجميع العاملين، مثنياً على جهود إدارتي الجودة والعلاقات العامة والإعلام.



في سياق متصل، تحدث الدكتور هاني إمبابي، مدير الخدمات الطبية والفنية بالمؤسسة العلاجية، عن تحديات جراحة الأطفال في مصر، وخصوصاً في مجال عمليات قلب الأطفال، مسلطاً الضوء على:

ارتفاع نسب العيوب الخلقية والوفيات.

النقص الحاد في عدد أطباء وجراحي الأطفال المتخصصين، خاصة في تخصص تخدير الأطفال.



وفي ذات الجلسه الحواريه أشار الدكتور أحمد السواح، رئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى مبرة مصر القديمة، الشكر لرئيس مجلس الإدارة، مستعرضاً إنجازات "أكاديمية قلب المبرة":

تخدم الأكاديمية أكثر من 10 ملايين مواطن في تخصصات القلب المفتوح والقسطرة والعيادات.

تم تطوير وحدة الرعاية المركزة على مرحلتين، لتستقبل أكثر من 18 ألف حالة.

إجراء 677 عملية جراحة قلب أطفال منذ عمر يوم واحد.

افتتاح مركز أبحاث قلب متخصص حاصل على اعتماد من أكبر مركز اعتماد أوروبي.

المستشفى يقدم خدمات عالمية، مثل تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة بالتعاون مع دول خليجية، وتزويد وحدة القسطرة بأفضل الأجهزة، وتركيب جميع منظمات ضربات القلب.

وكشف السواح عن استحداث جهاز إنعاش قلبي رئوي لا يوجد مثيل له في مصر سوى في مركز مجدي يعقوب، مؤكداً السعي لجعل الكادر الطبي والتمريضي بالمؤسسة على مستوى عالمي.



وفي ختام الجلسة، أكدت الدكتورة نجوى عبد الله، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، على الدور المحوري لإدارتها داخل المؤسسة والمستشفيات التابعة لها، موضحة أن الإدارة تعمل على وضع أسس وخطط واضحة للاستراتيجيات المختلفة لتحقيق الأهداف المستقبلية للمؤسسة العلاجية.