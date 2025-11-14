قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب
مهدد بالغياب عن افتتاح كأس العالم.. عقوبة قاسية تنتظر رونالدو
قصة أول طفل في العالم يولد بمساعدة الذكاء الاصطناعي.. الروبوت نفذ العملية وفق 23 خطوة مبرمجة
وزير الصحة: نقل الطبيب المصاب بطلق ناري طائش إلى معهد ناصر
الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا ضمن صفقة تبادل الأسرى
كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2025
خلصوا عليها في رمضان .. تفاصيل مثيرة في جريمة فتاة البرميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المؤتمر العالمي للسكان.. المؤسسة العلاجية تستعرض الإنجازات والتحول الرقمي

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
عبدالصمد ماهر

عُقدت جلسة حوارية مخصصة لـ المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC)، شهدت استعراضاً مفصلاً لإنجازات المؤسسة وخططها المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمة الطبية وتحقيق التنافسية.


استهل الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، الجلسة مؤكداً أن المؤسسة تخدم جميع أطياف المجتمع المصري، وتتميز بـ التمويل الذاتي الذي يمكنها من منافسة المستشفيات الخاصة في تقديم خدمة طبية متميزة، مع التركيز المستمر على تحسين الجودة.

وأشار الدكتور شقوير إلى التزام المؤسسة بقرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتقديم الخدمة الطارئة للمرضى مجاناً لمدة 48 ساعة.

وكشف رئيس مجلس إدارة المؤسسه العلاجية عن أبرز محاور خطة المؤسسة المستقبلية وعن سعي المؤسسة لاستقطاب كوادر طبية وتمريضية متخصصة، لا سيما في أقسام الطوارئ، الأطفال، والرعايات المركزة.

وأضاف "شقوير"انه  تم تفعيل إدارات الجودة، العلاقات العامة والإعلام، والتخطيط، مع إيلاء اهتمام خاص لإدارة الحوكمة لدورها في مراجعة الملفات وتصحيح الأخطاء.

كما تم الربط الرقمي لجميع مستشفيات المؤسسة، ومراعاة التخصص لكل مستشفى، والسعي لاستحداث أقسام جديدة في مستشفى الإصلاح الإسلامي.

وأكد رئيس المؤسسه العلاجية على خطته لتحسين الدخل من خلال التعاقدات مع الجهات الخاصة، واستغلال العيادات المسائية لزيادة الاستفادة من وقت المستشفيات وتشجيع شباب الأطباء، مما يترتب عليه زيادة المورد المالي.

وأشار الدكتور محمد شقوير أن  المؤسسة تخطط لـ تحول رقمي شامل بجزأين (للمرضى وللمؤسسة) لربط جميع البيانات وتسهيل اتخاذ القرار. وتعمل المؤسسة على رفع كفاءة المباني وتنفيذ التحول الرقمي تمهيداً للتعاقد مع التأمين الصحي الشامل.

وفي ختام كلمته، وجه الدكتور شقوير الشكر لجميع العاملين، مثنياً على جهود إدارتي الجودة والعلاقات العامة والإعلام.


في سياق متصل، تحدث الدكتور هاني إمبابي، مدير الخدمات الطبية والفنية بالمؤسسة العلاجية، عن تحديات جراحة الأطفال في مصر، وخصوصاً في مجال عمليات قلب الأطفال، مسلطاً الضوء على:

ارتفاع نسب العيوب الخلقية والوفيات.

النقص الحاد في عدد أطباء وجراحي الأطفال المتخصصين، خاصة في تخصص تخدير الأطفال.


وفي ذات الجلسه الحواريه أشار  الدكتور أحمد السواح، رئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى مبرة مصر القديمة، الشكر لرئيس مجلس الإدارة، مستعرضاً إنجازات "أكاديمية قلب المبرة":

تخدم الأكاديمية أكثر من 10 ملايين مواطن في تخصصات القلب المفتوح والقسطرة والعيادات.

تم تطوير وحدة الرعاية المركزة على مرحلتين، لتستقبل أكثر من 18 ألف حالة.

إجراء 677 عملية جراحة قلب أطفال منذ عمر يوم واحد.

افتتاح مركز أبحاث قلب متخصص حاصل على اعتماد من أكبر مركز اعتماد أوروبي.

المستشفى يقدم خدمات عالمية، مثل تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة بالتعاون مع دول خليجية، وتزويد وحدة القسطرة بأفضل الأجهزة، وتركيب جميع منظمات ضربات القلب.

وكشف السواح عن استحداث جهاز إنعاش قلبي رئوي لا يوجد مثيل له في مصر سوى في مركز مجدي يعقوب، مؤكداً السعي لجعل الكادر الطبي والتمريضي بالمؤسسة على مستوى عالمي.


وفي ختام الجلسة، أكدت الدكتورة نجوى عبد الله، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، على الدور المحوري لإدارتها داخل المؤسسة والمستشفيات التابعة لها، موضحة أن الإدارة تعمل على وضع أسس وخطط واضحة للاستراتيجيات المختلفة لتحقيق الأهداف المستقبلية للمؤسسة العلاجية.

المؤسسة العلاجية التحول الرقمي التنمية البشرية المؤتمر العالمي للسكان الخدمة الطارئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

تكثيف الحملات على المطاعم والمولات التجارية لتطبيق قانون العمل الجديد بأسيوط

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على المطاعم والمولات لتطبيق قانون العمل الجديد

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بإحدى الوحدات القروية بتلا للنيابة

سحب مياه الأمطار

مياه المنوفية: شفط تجمعات مياه الأمطار بمدينة شبين الكوم

بالصور

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد