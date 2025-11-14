قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
%30 من السيدات يضربن الأزواج.. استشاري نفسي يكشف مفاجأة
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 14-11-2025
أحمد مراد يكشف صعوبات فيلم "الست" بسبب البطولة النسائية وقصة أم كلثوم
أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟
إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم المصري: الأهلي توج بسوبر اليد عن جدارة واستحقاق

إبراهيم المصري
إبراهيم المصري
عبدالحكيم أبو علم

أكد إبراهيم المصري، كابتن الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق توج بكأس السوبر المصري عن جدارة واستحقاق، بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية، التي أقيمت اليوم الجمعة بالإمارات.


‏‎وقال المصري: «قبل المباراة النهائية تحدثت مع اللاعبين للتأكيد على ضرورة التركيز في المباراة للحفاظ على لقب السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي».


وأشار كابتن الفريق إلى أن الجميع كان يعيش حالة من التركيز الكامل قبل انطلاق البطولة من أجل الفوز بها وإسعاد ‏جماهير الأهلي‎.‎


وواصل: «سعيد بمواصلة الألقاب كقائد للفريق، ولا شك أن التتويج بكأس السوبر يعد دفعة كبيرة للجميع لحصد كل الألقاب خلال الموسم الحالي».


‎وشدد على أن الفريق تحلى بشخصية الأهلي القوية، مؤكدًا أن الفوز في المباراة النهائية اليوم والتتويج باللقب تحقق في ظل الاستعداد الجيد لجميع اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا ونفسيًّا، ‏مما ساعد الجهاز الفني والفريق على الظهور بالشكل المميز. 


ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد ‏‏«كاستيلو» ‏ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد ‏‏«أوكا» ‏ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك ‏والبولندي توماش جيوبالا، ‏وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه‎.

إبراهيم المصري كرة اليد بطولة السوبر المصري الاهلي الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

ترشيحاتنا

المؤتمر العالمي للسكان

الاستراتيجية السكانية في مصر.. جلسة حوارية تنظمها وزارة الصحة

جامعة حلوان

جامعة حلوان: مسابقة بحثية حول تأثير السوشيال ميديا على الشباب

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشهد الإعلان الرسمي لتأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية القبطية

بالصور

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد