إبراهيم المصري: الأهلي توج بسوبر اليد عن جدارة واستحقاق

أكد إبراهيم المصري، كابتن الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق توج بكأس السوبر المصري عن جدارة واستحقاق، بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية، التي أقيمت اليوم الجمعة بالإمارات.



‏‎وقال المصري: «قبل المباراة النهائية تحدثت مع اللاعبين للتأكيد على ضرورة التركيز في المباراة للحفاظ على لقب السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي».



وأشار كابتن الفريق إلى أن الجميع كان يعيش حالة من التركيز الكامل قبل انطلاق البطولة من أجل الفوز بها وإسعاد ‏جماهير الأهلي‎.‎



وواصل: «سعيد بمواصلة الألقاب كقائد للفريق، ولا شك أن التتويج بكأس السوبر يعد دفعة كبيرة للجميع لحصد كل الألقاب خلال الموسم الحالي».



‎وشدد على أن الفريق تحلى بشخصية الأهلي القوية، مؤكدًا أن الفوز في المباراة النهائية اليوم والتتويج باللقب تحقق في ظل الاستعداد الجيد لجميع اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا ونفسيًّا، ‏مما ساعد الجهاز الفني والفريق على الظهور بالشكل المميز.



ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد ‏‏«كاستيلو» ‏ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد ‏‏«أوكا» ‏ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك ‏والبولندي توماش جيوبالا، ‏وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه‎.