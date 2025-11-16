مركز ماسبيرو للدراسات ينظم ندوة للدكتور طارق دحروج عن مخاطر التطرف الديني

يستضيف مركز ماسبيرو للدراسات بالهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، الدكتور طارق دحروج في ندوة بعنوان "العمامة والرصاص .. مخاطر التطرف الديني المعاصر" بقاعة نجيب محفوظ، ويدير اللقاء الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي.

العمامة والرصاص

يناقش المشاركون في الندوة كتاب الدكتور دحروج "العمامة والرصاص .. الجغرافيا السياسية للتنظيمات الجهادية من أفغانستان إلى أوروبا" الذي صدر في القاهرة قبل أيام ويستعرض الكتاب خريطة الجماعات والتنظيمات الراديكالية في آسيا وإفريقيا وأوروبا، ويوضح التفاعلات والاختلافات والانشقاقات ليصل إلى حتمية المواجهة الفكرية وتجديد الخطاب الديني.

يشارك في الندوة عدد من الكتاب والدبلوماسيين ، كما يشارك إعلاميون من داخل وخارج ماسبيرو.