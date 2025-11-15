موجز أخبار الوادي الجديد .. إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس بغرب الموهوب.. وتحويل حالتين من المصابين إلى أسيوط

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها :

اصابة 30 شخص في انقلاب اتوبيس بالوادى الجديد

اصيب حوالي 30 شخص منذ قليل في حادث انقلاب اتوبيس نقل ركاب تابع لاحدي الشركات الحكومية بمحافظة الوادى الجديد وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الاسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين.



اللواء وليد منصور مدير امن الوادى الجديد تلقي بلاغ من ادارة النجدة يفيد انقلاب اتوبيس تابع لاحدي شركات نقل الركاب الحكومية خط القاهرة الداخله

بالقرب من منطقة غرب الموهوب ونتج عن الحادث اصابة 30 شخص باصابات متنوعه وهم

‏ 1-رمضان سعيد عبد القادر 40 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج من ‏البحيرة ،2-علي السيد عبد الرحيم 16 عام اشتباه كسر العمود الفقري من البحيرة ، 3- نجلاء عبد الرحمن محمد 20 عام اشتباه كسر باليد اليمنى

من قرية الكفاح ، 4-فاطمة منصور حسن 25 عام جرح قطع باليد اليمنى من قرية أبو منقار ، 5- ايمان رضا عمر 18 عام جرح قطعه بالرأس قرية 13 الفرافرة ،6- أميرة منصور حسن 21 عام أبو منقار جرح قطع باليد اليمنى ، 7- أماني بكر مروان 21 عام اشتباه كسر بالفقرات من قرية ‏أبو هريرة ، 8- روان عبد المنعم عبد الشافي 21 عام الم بالظهر من قرية الكفاح ، 9-رضا جاب الله عبد الدايم 40 عام اشتباه خلع بالكتف الأيسر من محافظة الجيزه ، 10-محمد صديق عبد المجيد 70 عام خدمات سحجات متفرقة بالجسم من الفرافره 11-أشجان محمد صديق 21 عام من

الفرافره كدمات وسحجات متفرقه 12-محمود محمد لطفي 33 عام من الفيوم كدمه بالركبه اليسرى، 13- بسام محمد غريب 35 عام الفرافره جرح قطعي بالزراع الأيسر ، 14-محمد خيري محمد 33 عام كدمه بالكوع الأيسر من محافظة الجيزة ، 15-أحمد صابر حميد 18 عام كسر بالضلوع من الفرافرة ، 16-أحمد محمد أحمد 24 عام كدمات وسحجات متفرقه من

‏الغربية ، 17-عبد الرحمن شحاتة رجب 40 عام الدخلة كدمات متفرقه ، 18-القذافي محمد فهمي 48 عام من الخارجة كدمات وسحجات ، 19-محمد عبدالرحيم كامل 21 عام اشتباه كسر الزراع الأيمن

من ‏الفرافره ، 20-فاطمة محمد جمال سنتين

كدمات وسحجات من الداخله ، 21-أسماء السيد علي 30 عام الدخلة كدمات سحجات ، 22-طه علي سنوسي 39 عام من بلاط جرح قطع بالساق اليمنى

23- سيد جمعة إبراهيم 45 عام من الهنداو

كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، 24-شهد محمد محمد 18 عام من الفرافره كدمات وسحجات ، 25-نوره رزق محمد 19 عام من الفرافره

كدمات وسحجات متفرقه ، 26 -نورة منصور عبد الستار 20 عام كدمات وسحجات متفرقه ، 27- امينه منصور أحمد 20 عام من الفرافره كدمات وسحجات متفرقه ، 28-اية رضا منصور 20 عام من الفرافره

كدمات وسحجات متفرقه ، 29-ياسمين خالد علي 20 عام كدمات وسحجات متفرقه ، 30-سارة إبراهيم العاصي 20 عام من الفرافره جرح قطعى باليد اليمنى.

تم الدفع بعدد كبير من سيارات الاسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفي الداخله العام .

تحويل حالتين من مصابي أتوبيس نقل عام الوادي الجديد إلى أسيوط

قررت إدارة مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، تحويل حالتين من مصابي حادث انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق الداخلة – الفرافرة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لسوء حالتهما الصحية.

تحويل حالتين لمستشفي اسيوط الجامعي



وتبين تحويل كل من أماني بكر مروان، 21 عاما، ومقيمة بقرية أبو هريرة بالفرافرة إلى مستشفى أسيوط الجامعي بعد إصابتها بكسر في الضلوع وتحتاج إلى عرض على طبيب جراحة قلب وصدر، أحمد صابر حميد، 18 عاما ومقيم بمركز الفرافرة، بعد إصابته بارتجاج في المخ وجرى تحويله لمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.



وجرى تجهيز سيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات جامعة الأزهر وأسيوط بمدينة أسيوط تحت إشراف طبي كامل من مستشفى الداخلة العام بالتعاون مع مرفق إسعاف المحافظة.

وكان قد شهد طريق " الداخلة – الفرافرة" بمنطقة الكيلو 100 انقلاب أتوبيس نقل عام صباح اليوم السبت، أسفر عن إصابة 38 مصابا جرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام بمعرفة سيارات الإسعاف وسيارات ملاكي كانت تمر بالطريق بجوار الحادث، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى الدفع بمعدات من الوحدة المحلية لمركز الداخلة ووحدة مرور المركز لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية.

ارتفاع عدد مصابي انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد إلى 38 حالة

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس نقل عام محافظة الوادي الجديد، منذ قليل، إلى 38 مصابا بعد نقل 7 مصابين إلى مستشفى الداخلة العام عن طريق سيارات ملاكي.

وصول 7 حالات مصابين في حادث انقلاب أتوبيس نقل عام

تبين وصول 7 حالات مصابين في حادث انقلاب أتوبيس نقل عام محافظة الوادي الجديد بمنطقة الكيلو 100 بطريق الداخلة – الفرافرة، عن طريق نقلهم سيارات ملاكي كانت مارة بالطريق على موقع الحادث وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام.

وكشف مصدر طبي مسئول أن الحالات السبعة هي: ليلى علي خضر علي — 48 سنة — أبو منقار بالفرافرة، محمد رائد إبراهيم — 18 سنة — أبو منقار، إبراهيم صبحي كمال — 28 سنة — الفرافرة، فايد محمد سلامة — 3 سنوات — الفرافرة، حنين محمد سلامة — 1 سنة — الفرافرة، محمد خليل محمد — 33 سنة — البحيرة، حمد الصديق عبد المجيد — 65 سنة — الفرافرة

