أمين الغربية بالجبهة الوطنية: توجيهات الرئيس تعزز الانضباط الانتخابي

أكد أحمد الشرقاوي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية ، أن البيان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث المسجلة في بعض الدوائر الانتخابية، يعكس التزام الدولة بترسيخ قواعد الانضباط القانوني وضمان أن تكون العملية الانتخابية معبرة بصدق عن إرادة المواطنين.

وقال الشرقاوي في بيان له، إن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة كل الطعون والوقائع بدقة وشفافية، خطوة مهمة تؤكد أن الدولة لا تعتمد سوى على الإجراءات القانونية الموثقة في تقييم الوضع الانتخابي، بعيدًا عن أي اجتهادات أو معلومات غير رسمية قد تُحدث التباسًا في الرأي العام.

وأضاف أن الإشارة الصريحة لإمكانية إعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا عند الحاجة، تُعد ضمانة قوية لحماية العملية الانتخابية من أي شبهات، وتعبر عن حرص الدولة على أن تكون النتائج النهائية ممثلة للإرادة الحرة للناخبين دون أي تأثيرات جانبية.

وأشار أمين حزب الجبهة الوطنية بالغربية إلى أن طلب الرئيس بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، يعزز رقابة المجتمع ويمنح الساحة السياسية إطارًا واضحًا يضبط الأداء خلال الجولات المقبلة، مؤكدًا أن الشفافية هي خير وسيلة لتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي.

وتابع: "البيان الرئاسي قدّم رسالة واضحة مفادها أن الدولة ماضية في حماية العملية الانتخابية، وأن صوت المواطن هو المرجعية الأولى والأخيرة. ونحن في حزب الجبهة الوطنية نثمّن كل جهد يعزز استقرار المشهد السياسي ويجعل المنافسة الانتخابية نموذجًا يحتذى.