جهاز تعمير الساحل الشمالى: بدء العمل فى القاعدة الخرسانية بكوبرى روميل.. صور

اعلن اللواء امون مرتضى ابو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بدأ العمل فى القاعده الخرسانيه الشماليه بكوبرى روميل بمدينة مرسي مطروح بعد الانتهاء من تجربة تحميل على الخوازيق العميقه و إختبار الخوازيق بالموجات فوق الصوتية الألتراسونك.

واضاف ان مشروع إحلال وتجديد كوبرى روميل بمرسي مطروح يتم من خلال جهاز التعمير الساحل الشمالي الغربي وبالتعاون مع محافظة مطروح

واوضح على استمرار العمل بكوبرى روميل مع التاكيد على جودة اعمال التنفيذ اسفل القواعد بحضور اعضاء من المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء للتأكيد على السلامه الانشائيه والذى تم تصميمه ويقوم بتنفيذه وتحت اشراف منطقة تنفيذ مطروح .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح اليوم قافلة «مطروح الخير» بقرى البنجر بمركز ومدينة الحمام، والتي تضم عدداً من الخدمات المتكاملة في مجالات الصحة والزراعة والتموين والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة والطب البيطرى والبريد ومديرية التربيه والتعليم ومحو الأمية ومكافحة الإدمان ومؤسسه صناع الحياه ووحده الطفل ووحده حقوق الإنسان بالديوان العام ومركز الإعلام ودار الإفتاء و الأزهر والمركز التكنولوجي والاحوال المدنيه والمجلس القومي للمراه وتنمية القريه مكتبة مصر العامه المجلس القومي للسكان وغيرها.

حيث تم تقديم عدد. من الخدمات منها الخدمة الطبية لعدد ٢٤٠٠ حالة من خلال مديرية الصحة وعمل ١٩ بكافة رقم قومى من خلال المجلس القومي للمرأة والاحوال المدنية ،وتوزيع بطاطين وكراتين مواد غذائية ،من خلال مديرية التضامن الاجتماعي وكذلك معرض للملابس من خلال جمعية صناع الحياة وغيرها من الخدمات

وخلال الزيارة، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأهالي قرى البنجر، مؤكداً حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تلبية احتياجات المواطنين ودعم مطالبهم.

كما عقد نائب المحافظ لقاءً مع أهالي القرى للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً استمرار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى.

جاء ذلك بحضور الأستاذ رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة الحمام، والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة

والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة، والدكتور سامى عمار مدير مديرية الطب البيطري، وممثلي مديريات التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، التموين، الصحة، الثقافة، محو الأمية، البريد، مركز الإعلام، المجلس القومي للسكان، مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة، ممثل قطاع الأحوال المدنية بمطروح.وعدد من القيادات التنفيذيه والشعبيه بمركز الحمام

وأكد الدكتور إسلام رجب أن المحافظة مستمرة في تنظيم تلك القوافل في مختلف المراكز والقرى بهدف تحقيق التنمية الشاملة والوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكنها.