أحمد عبد الرؤوف يمنح حارس شباب الزمالك فرصة المشاركة مع الفريق الأول

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بتصعيد محمد عبد الفتاح، حارس مرمى فريق الشباب بالنادي مواليد 2005، لتدريبات الفريق الأول خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



يأتي ذلك في ظل تواجد محمد صبحي في معسكر المنتخب الأول، ومحمد عواد في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.



وشارك محمد عبد الفتاح في تدريبات الحراس رفقة كل من مهدي سليمان ومحمود الشناوي، تحت قيادة فيتور بيريرا مدرب الحراس.



ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.