وزيرة التضامن تختتم جولتها بمحافظة الفيوم بزيارة دار أبو بكر الصديق للمسنين بالحادقة

اختتمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جولتها بمحافظة الفيوم بزيارة دار أبو بكر الصديق للمسنين بالحادقة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على لقاء النزلاء المتواجدين في الدار للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي بتلبية كافة احتياجات النزلاء المتواجدين في الدار، والعمل على توفير كافة سبل الرعاية لهم.

ورافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.