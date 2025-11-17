قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب غدا في الثانية ظهرا
وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الآن
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
فن وثقافة

رحمة محسن تطلق أحدث أغانيها برنامج مقالب

رحمه محسن
رحمه محسن
ميرنا محمود

أعلنت الفنانة رحمة محسن عن إطلاق أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان “برنامج مقالب” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و نشرت رحمة محسن مقطع فيديو من الأغنية، وعلقت قائلة: “أنا إتبهدلت وياكوا، كإني ماكنتش أعرفكوا، ده بالغل إللي جواكوا، ده ربنا مش هاينصفكوا، الله يكسفكوا، برنامج مقالب دلوقتي علي كل المنصات، كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفي العسال، توزيع إسلام ساسو، هندسة صوتية هاني محروس، إنتاج إن چي ميوزك”.

وتصدر المطربة رحمة محسن، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها رحمة مؤشرات البحث، ولكن عندما خرجت في حوار مع الإعلامي عمرو أديب خلال الأسابيع الماضية تصدرت التريند بعد أن قالت إنها تزوجت، وأن الزواج كان سببا في بعدها عن الفن لفترة.


وكانت قد كشفت المطربة رحمة محسن، مفاجأة عن بدايتها الفنية، وقالت إن البداية لها كانت من أكاديمية الفنون، وأنها في عمر 12 عامًا كانت تغني في مسرح البالون.

ابتعدت لفترة عن الفن

وأضافت رحمة محسن، خلال برنامج “ الحكاية”، " ابتعدت لفترة عن الفن بسبب الزواج، ولكن بعدها رجعت للفن".


وردت المطربة رحمة محسن، على سؤال الكثير من السيدات بشأن سر فقدانها الوزن، قائلة إنها قامت بتقليل الأكل، رغم حبها للأكل.

وأضافت: كان عندي ديفوهات وحبيت اظبطها فعملت شوية حاجات بسيطة وقللت الأكل كتير جدا.. وأنا زي أي بنت لما بتلاحظ حاجات في وزنها بتلتزم وتخفف الأكل، وتعمل تخسيس".

وتابعت:" كنت بحب الأكل، وقمت بعملية تجميلية بسيطة والحمد لله سعيدة بفقدان الوزن".

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

نائب محافظ الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح للاستماع إلى شكاوى المواطنين

نائب محافظ الأقصر يوجه بحل شكاوى المواطنين

محافظ الشرقية

تموين الشرقية يحرر 748 محضرا ضد أصحاب المخابز والأنشطة التجارية المخالفة

اجتماع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

رئيس صرف الإسكندرية: الصحافة تدعم العمل الخدمي وتوضح الحقائق للمواطنين

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها.. تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين
بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين
بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

لتوفير البنزين والأداء.. أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026

سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

