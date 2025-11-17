رحمة محسن تطلق أحدث أغانيها برنامج مقالب

أعلنت الفنانة رحمة محسن عن إطلاق أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان “برنامج مقالب” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و نشرت رحمة محسن مقطع فيديو من الأغنية، وعلقت قائلة: “أنا إتبهدلت وياكوا، كإني ماكنتش أعرفكوا، ده بالغل إللي جواكوا، ده ربنا مش هاينصفكوا، الله يكسفكوا، برنامج مقالب دلوقتي علي كل المنصات، كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفي العسال، توزيع إسلام ساسو، هندسة صوتية هاني محروس، إنتاج إن چي ميوزك”.

وتصدر المطربة رحمة محسن، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها رحمة مؤشرات البحث، ولكن عندما خرجت في حوار مع الإعلامي عمرو أديب خلال الأسابيع الماضية تصدرت التريند بعد أن قالت إنها تزوجت، وأن الزواج كان سببا في بعدها عن الفن لفترة.



وكانت قد كشفت المطربة رحمة محسن، مفاجأة عن بدايتها الفنية، وقالت إن البداية لها كانت من أكاديمية الفنون، وأنها في عمر 12 عامًا كانت تغني في مسرح البالون.

ابتعدت لفترة عن الفن



وأضافت رحمة محسن، خلال برنامج “ الحكاية”، " ابتعدت لفترة عن الفن بسبب الزواج، ولكن بعدها رجعت للفن".



وردت المطربة رحمة محسن، على سؤال الكثير من السيدات بشأن سر فقدانها الوزن، قائلة إنها قامت بتقليل الأكل، رغم حبها للأكل.

وأضافت: كان عندي ديفوهات وحبيت اظبطها فعملت شوية حاجات بسيطة وقللت الأكل كتير جدا.. وأنا زي أي بنت لما بتلاحظ حاجات في وزنها بتلتزم وتخفف الأكل، وتعمل تخسيس".

وتابعت:" كنت بحب الأكل، وقمت بعملية تجميلية بسيطة والحمد لله سعيدة بفقدان الوزن".