رحمة محسن تنعي إسماعيل الليثي: ربنا يجعله هو وابنه من أهل الجنة

نعت الفنانة رحمة محسن المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، الذي وافته المنية اليوم "الإثنين"، إثر تعرضه لحادث سير مروع٠

وكتبت رحمة محسن عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: إنا لله وإنا إليه راجعون .. البقاء لله أخونا وزميلنا إسماعيل الليثي .. ربنا يجعله هو وإبنه من أهل الجنة يارب ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عمر ناهز ٤٥ عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث سير فجر يوم الجمعة الماضي.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي أكدت أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حرجة وغير مستقرة، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، بتصادم سيارتين ملاكي، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وإسماعيل الليثي هو مطرب شعبي بدأ مشواره بالغناء فى الأفراح الشعبية ثم قدم العديد من الأغاني، مثل فكراني يا دنيا، سألت كل المجروحين، والغزالة، لما البت الحلوة تعدي.