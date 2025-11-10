قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظى بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
الأهلي يهزم الزمالك 3 - 2 في بطولة الجمهورية مواليد 2007
رسميا.. كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من زوجته آن الرفاعي
الداخلية تكشف حقيقة منع صحفيين من تغطية قرعة الحج بالمنوفية
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عامًا
المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025
إقبال متواصل من الناخبين بالجيزة في ختام اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ
جلسة عاجلة.. إحالة 3 أشخاص بتهمة سب وقذف الإعلامية سالي عبد السلام للمحاكمة
حكومة الاحتلال: نتنياهو بحث مع كوشنر نزع سلاح حماس وسُبل عدم مشاركتها في إدارة غزة
بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9
فن وثقافة

رحمة محسن تنعي إسماعيل الليثي: ربنا يجعله هو وابنه من أهل الجنة

رحمة محسن
رحمة محسن
ميرنا محمود

نعت الفنانة رحمة محسن المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، الذي وافته المنية اليوم "الإثنين"، إثر تعرضه لحادث سير مروع٠

وكتبت رحمة محسن عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: إنا لله وإنا إليه راجعون .. البقاء لله أخونا وزميلنا إسماعيل الليثي .. ربنا يجعله هو وإبنه من أهل الجنة يارب ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عمر ناهز ٤٥ عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث سير فجر يوم الجمعة الماضي.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي أكدت أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حرجة وغير مستقرة، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، بتصادم سيارتين ملاكي، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وإسماعيل الليثي هو مطرب شعبي بدأ مشواره بالغناء فى الأفراح الشعبية ثم قدم العديد من الأغاني، مثل فكراني يا دنيا، سألت كل المجروحين، والغزالة، لما البت الحلوة تعدي.

