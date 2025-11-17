وزيرة التضامن تتفقد مشروع خدمة المرأة العاملة بالجمعية المصرية لحماية الأطفال بالحادقة في محافظة الفيوم

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مشروع خدمة المرأة العاملة بالجمعية المصرية لحماية الأطفال بالحادقة، وذلك خلال زيارتها لمحافظة الفيوم.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم على الخدمات المقدمة بالمشروع، والذي يقدم وجبات جاهزة ونصف جاهزة، وتوفير وتجهيز الخضروات المحفوظة، فضلا عن إعداد الفطائر بكل أنواعها، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع حتي تاريخه ٢٢٥٠٩ مستفيدا ومستفيدة، بالإضافة إلي ٣ هيئات.

ورافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.