انطلاق مبادرة "السفير الصغير" لتوعية طلاب مدارس الوادي الجديد

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، مبادرة "السفير الصغير" الهادفة إلى تثقيف طلاب المدارس ونشر الوعي الصحي بينهم، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفي إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الطب البيطري ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وجرى تنظيم ندوة إرشادية بمدرسة المروة الإعدادية بمدينة الخارجة، بتكليف من الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، حيث حاضر فيها الدكتورة إيمان محمد خضر، رئيس إدارة الإرشاد والخدمات البيطرية بمديرية الطب البيطري، بحضور عدد كبير من الطلاب والمعلمات.

وتناولت الندوة مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بصحة الإنسان والحيوان، أبرزها الأمراض المشتركة وخطورتها مثل السعار وإنفلونزا الطيور، إضافة إلى سلامة الأغذية وطرق تناول اللحوم والألبان بشكل صحي، والتحذير من الإفراط في تناول الوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة، مع تسليط الضوء على القيمة الغذائية للحوم والألبان ودورها في بناء الجسم وصحة الإنسان.

كما شملت الندوة شرحًا للطرق السليمة والصحية للتخلص من مخلفات الحيوانات والطيور النافقة حفاظًا على البيئة، إلى جانب استعراض الدور الحيوي الذي يقوم به الطب البيطري في حماية الثروة الحيوانية وصون الصحة العامة وخدمة المجتمع.

وشهدت الندوة حضور كل من مها عدلان رئيس قسم الاتصال السياسي بإدارة الخارجة التعليمية، وسُهى خير مديرة المدرسة، ورحاب عبد الرحمن خضر مسؤولة الوسائل الإرشادية بمديرية الطب البيطري، وعدد من المعلمات والطلاب.

وفي ختام الفعاليات، قدمت مديرية الطب البيطري خالص الشكر والتقدير لإدارة المدرسة على حسن الاستقبال والتعاون، ولإدارة الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم على دورها الداعم في إنجاح المبادرة، مؤكدين استمرار تنظيم الندوات التوعوية لنشر الثقافة الصحية بين الطلاب وتعزيز الدور التوعوي داخل المدارس.

وتشهد محافظة الوادي الجديد اهتمامًا متزايدًا بنشر الوعي الصحي بين الطلاب، من خلال مبادرات مشتركة بين مديرية الطب البيطري والتعليم لضمان بيئة مدرسية آمنة وتعزيز الثقافة الوقائية.