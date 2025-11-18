منتخب القوس والسهم يسافر إلى كوت ديفوار اليوم للمشاركة في البطولة الأفريقية.

تغادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم متجهة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادًا للمشاركة في البطولة الأفريقية الرابعة عشرة، والمقرر لها في الفترة من 19 وحتى 24 نوفمبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 125 لاعبًا و لاعبة يمثلون 19 دولة، وسيكون أبرز المنافسين للمنتخب المصري في البطولة دول،كوت ديفوار و تونس و جنوب أفريقيا و غينيا و تشاد.

وتضم بعثة المنتخب كل من إسماعيل عز الدين وأحمد محسن، وزين الدين محمد من منتخب الشباب تحت 18 سنة، و نواري السيد وهنا عبد المعطي من منتخب السيدات تحت 18 سنة، بالإضافة إلى نورا الصباغ في منافسات القوس المركب سيدات، ويترأس بعثة المنتخب الدكتور معتز نور الدين عضو مجلس الإدارة.

وفضل الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين المشاركة باللاعبين الشباب لتجهيزهم للمشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب المقرر لها في داكار.