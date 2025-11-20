خبير مصرفي: الاقتصاد المصري في تحسن مستمر.. ومتوقع تثبيت الفائدة

أكد أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا في الكثير من القطاعات مثل تحويلات المصريين بالخارج .



وقال أحمد شوقي في مداخلة هاتفية على قناة “ المحور”: "هناك تحسن في إيرادات السياحة وهناك انخفاض في سعر الدولار مقابل الجنيه".

وتابع احمد شوقي، أن السيناريو الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع السياسات النقدية بالبنك المركزي.

وأكمل أحمد شوقي: "مازال هناك فجوة بين أسعار الفائدة وبين التضخم بحدود 8.5 %".

ولفت أحمد شوقي، إلى أننا كلما تم تخفيض تكاليف التمويل الناتجة عن الاقتراض يكون لذلك تأثير مباشر على أسعار السلع.

