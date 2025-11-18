قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة بيطرية وتموينية تضبط سلعًا منتهية الصلاحية داخل محال تجارية بمدينة القصير

ابراهيم جادالله

نفّذت إدارة الطب البيطري والتموين بمدينة القصير، صباح اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية موسعة على عدد من المحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية المعروض من السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين لضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد اكتشاف منتجات مخزّنة بطرق مخالفة ومواد غذائية تجاوزت مدة صلاحيتها داخل بعض المحال.

وأكد رئيس مدينة القصير أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المدينة على حماية صحة المواطنين وضمان وصول سلع آمنة للمستهلك، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري لضبط أي تجاوزات تتعلق بالمنتجات الحيوانية أو الغذائية.

وقال رئيس المدينة إن الوحدة المحلية ستتخذ الإجراءات القانونية الكاملة تجاه المخالفين، مشددًا على أن جهاز المدينة لن يتهاون مع أي محاولة لبيع منتجات تضر بصحة المواطنين أو تخلّ بضوابط السلامة الغذائية في الأسواق.

