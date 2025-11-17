تعقيم الكلاب الضالة بالغردقة لمواجهة انتشارها وحماية المواطنين

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الاثنين، حملة موسعة لتعقيم الكلاب الضالة بالتعاون مع عدد من جمعيات الرفق بالحيوان، وذلك في إطار خطة المحافظة للحد من انتشار الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية بمدينة الغردقة.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بعد تلقي عدد من البلاغات من المواطنين بشأن تزايد أعداد الكلاب الضالة ببعض المناطق، وما قد يمثله ذلك من مخاطر على الأهالي.

وشملت الحملة الإمساك بـ 25 كلبًا في مناطق متعددة بمحيط حي جنوب الغردقة، تمهيدًا لإجراء عمليات التعقيم اللازمة لها للحد من تكاثرها غير المنضبط. كما جرى تطعيم مجموعة من الكلاب الضالة ضد مرض السعار، حفاظًا على صحة المواطنين وحماية الحيوان من الإصابة بهذا المرض الخطير.

وأكدت مديرية الطب البيطري أن الحملات ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف مناطق الغردقة، بهدف السيطرة على الظاهرة بشكل حضاري يضمن السلامة العامة ويراعي الرفق بالحيوان.