هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

جمال حسين: 54 ألف عضو تحت مظلة الاتحاد الدولي للمثقفين العرب والانضمام مجاني

الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب
الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب
محمود محسن

قال الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب، إن عدد المنضوين حالياً تحت راية الاتحاد 54 ألف عضو، والالتحاق أو الانتساب للاتحاد يكون من خلال الصفحة الإلكترونية دون أي رسوم مادية أبداً.

وأضاف "حسين" في لقاء خاص مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ لجنة تقيم المتقدم عبر سيرته الذاتية للتأكد من وجود أي أمور سياسية أو دينية مرفوضة، مشددًا، على أن الاتحاد بعيد كل البعد عما يفرق المجتمع العربي والشباب العرب.

وتابع: "أي شيء يمت للدين أو للسياسة بصلة نبعد عنه، عدا ذلك، كل إنسان موهوب أو عنده حضور أو نشاط أو موهبة بمكان معين، فإننا نقبله على الرحب والسعة.

إلى ذلك، تطرق إلى الكتاب كمدخل للثقافة وأن هناك الكثير من الروايات المهمة لنجيب محفوظ تم تحويلها إلى أفلام وإلى مسلسلات، قائلا: "روايات نجيب محفوظ جرى ترجمتها لعدة لغات في العالم، ونحن في مع جيل الشباب نواجه مشكلة الافتقاد إلى القدوة، وبالتالي، فنحن نحاول تسليط الضوء على الناجحين، الموهوبين، الفنانين مثل الأديب الراحل نجيب محفوظ ليكون قدوة لشبابنا".

وتابع: "في عصر الميديا الحالي والتسارع في الحياة، شبابنا يفتقدون إلى القدوة ويفقدون البوصلة، وبالتالي، نحاول بذل الجهود من أجل تسليط الضوء على هذه النماذج الناجحة مثل نجيب محفوظ في مصر، محمود درويش في فلسطين، وجبران خليل جبران في لبنان، ونحاول أن تكون هذه النماذج الناجحة هي قدوة شبابنا، مثل العملاق الأستاذ نجيب محفوظ".

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحّب باعتماد الأمم المتحدة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

السفارة الفرنسية في مالي

فرنسا تخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين في مالي

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

اتصال بين زيلينسكي ونائب ترامب لبحث خطة وقف الحرب الأوكرانية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

