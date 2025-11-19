جمال حسين: 54 ألف عضو تحت مظلة الاتحاد الدولي للمثقفين العرب والانضمام مجاني

قال الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب، إن عدد المنضوين حالياً تحت راية الاتحاد 54 ألف عضو، والالتحاق أو الانتساب للاتحاد يكون من خلال الصفحة الإلكترونية دون أي رسوم مادية أبداً.

وأضاف "حسين" في لقاء خاص مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ لجنة تقيم المتقدم عبر سيرته الذاتية للتأكد من وجود أي أمور سياسية أو دينية مرفوضة، مشددًا، على أن الاتحاد بعيد كل البعد عما يفرق المجتمع العربي والشباب العرب.

وتابع: "أي شيء يمت للدين أو للسياسة بصلة نبعد عنه، عدا ذلك، كل إنسان موهوب أو عنده حضور أو نشاط أو موهبة بمكان معين، فإننا نقبله على الرحب والسعة.

إلى ذلك، تطرق إلى الكتاب كمدخل للثقافة وأن هناك الكثير من الروايات المهمة لنجيب محفوظ تم تحويلها إلى أفلام وإلى مسلسلات، قائلا: "روايات نجيب محفوظ جرى ترجمتها لعدة لغات في العالم، ونحن في مع جيل الشباب نواجه مشكلة الافتقاد إلى القدوة، وبالتالي، فنحن نحاول تسليط الضوء على الناجحين، الموهوبين، الفنانين مثل الأديب الراحل نجيب محفوظ ليكون قدوة لشبابنا".

وتابع: "في عصر الميديا الحالي والتسارع في الحياة، شبابنا يفتقدون إلى القدوة ويفقدون البوصلة، وبالتالي، نحاول بذل الجهود من أجل تسليط الضوء على هذه النماذج الناجحة مثل نجيب محفوظ في مصر، محمود درويش في فلسطين، وجبران خليل جبران في لبنان، ونحاول أن تكون هذه النماذج الناجحة هي قدوة شبابنا، مثل العملاق الأستاذ نجيب محفوظ".