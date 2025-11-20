استقرار العملات الآسيوية بعد هبوط حاد .. والدولار يرتفع مع تراجع رهانات خفض الفائدة

استقرت معظم العملات الآسيوية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تكبّدها خسائر حادة في الجلسة السابقة، عقب صعود قوي للدولار الأمريكي بدعم من محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي قلّص توقعات خفض الفائدة في ديسمبر المقبل.



وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي في أكتوبر انقساماً واضحاً بين صانعي السياسة النقدية؛ إذ استبعد "عدد كبير" منهم خفض الفائدة في ديسمبر، بينما رأى "عدد آخر" أن الخفض لا يزال وارداً.



وعمق هذا التباين الغموض المحيط بتوقعات الاقتصاد الأميركي ودفع المتعاملين إلى تقليص رهانات التيسير النقدي.



وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية—بنحو 0.7%، في إشارة إلى أن الأسواق بدأت تُسعّر ميلاً أكثر تشدداً من جانب بنك الفيدرالي.



وواصل الين الياباني خسائره ليهبط إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر، وسط مخاوف متزايدة بشأن المسار المالي لليابان، في وقت لم تُظهر فيه السلطات أي إشارات على تدخل وشيك لدعم العملة.



وارتفع الدولار امام الوون الكوري USD/KRW بنحو 0.1% بعد صعود 0.5% في جلسة الأربعاء؛ كما صعد الدولار/الدولار السنغافوري USD/SGD بنسبة 0.1%.



وسجل الدولار/الروبية الهندية USD/INR ارتفاعاً بنحو 0.2% وتعافى الدولار الأسترالي AUD/USD بشكل طفيف بعد تراجعه 0.5% أمس.



فيما تحرك اليوان الصيني في نطاق محدود، مع ارتفاع طفيف الدولار/اليوان USD/CNY بنسبة 0.1%، بينما بقي اليوان الخارجي USD/CNH مستقراً.

