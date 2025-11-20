العدل: منح 53 مهندسا الضبطية القضائية في المنوفية

منحت وزارة العدل الضبطية القضائية ل 53 مهندس بالإدارة الهندسية بمحافظة المنوفية ونشرت الجريدة الرسمية القرار

الصادر من وزير العدل رقم 2418 لسنة 2025، بتفويض بعض مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.

ونص القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية: وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء: وعلى قرار وزير العدل رقم 471 لسنة 2024 الصادر في 30 / 1 / 2024: وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 172 المؤرخ 13/2/2025



وجاء نص المادة الأولى: يخول مهندسو الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

أسماء المهندسين المعينين:

هند إبراهيم حسن أحمد يحي

نورهان حمدي محمد بدران

إسلام محمد إبراهيم علي إبراهيم



جلال أيمن جلال نصار



أحمد ماهر أمين عبد المنعم دشيش



محمد علي أحمد الشيمي

إسلام علي أحمد الشتيحي

فاطمة حسيني محمد شهاب الدين

محمد أحمد عبد الله حماد

محمد صلاح سليمان البسيوني

سهيلة محمد سيد عبد الفتاح

همت مصطفي محمود المحلاوي

سامح محمد علي الشرقاوي

آية أحمد فؤاد حسين السكري

إسراء عفيفي محمود عفيفي



بسمة يسن محمد سيد أحمد عيسي

فاطمة محمد السيد القناوي

مهندسة بالإدارة الهندسية



فاطمة محمود محمد الإسكندراني

محمود السيد عبد الهادي الرغي

شروق يسري إبراهيم السيد أحمد المغربي

إسراء السيد بدر غنيم



مني محمود سعيد مصطفي



آلاء عزت إلياس محمد يوسف



علاء عبد الغفور محمد أبو كبشة



محمود أنور بريك علي



هبة الله فتحي عبد الهادي عبد الحميد



عمرو جمال حسن عرفة



أميرة محمد ابراهيم الطنبداوي



شروق أحمد محمد عبد الحليم دراز



رافت وهبة محمود سلطان



فاطمة عبد الرحمن أحمد نعام

أمينة كرم عيسوي قطب



محمد عادل عبد المحسن عزام



محمود أشرف محمود عيد

سمر جمال حسن عبد الرازق

ولاء حلمي أبو سريع محمد

زينب محمد محمد خلاف



روماني خيري بدير خير شنودة

محمد هشام السيد زقزوق

محمد علاء الدين محمد حسن.