ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنوب سيناء تفتح 15 مدرسة لاستقبال الناخبين في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

المقرات الانتخابيه بجنوب سبناء
المقرات الانتخابيه بجنوب سبناء
ايمن محمد

​أنهت محافظة جنوب سيناء استعداداتها النهائية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب في مرحلته الثانية، حيث قامت مديرية التربية والتعليم بتجهيز 15 مدرسة وقع عليها الاختيار لتكون لجانًا انتخابية.
​وفي هذا الصدد، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن جاهزية المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين والناخبات من مواطني جنوب سيناء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 24 و 25 نوفمبر الجاري.
​من جانبه، أعلن عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عن توزيع المقار الانتخابية على المدن، وهي على النحو التالي:
​6 مقرات انتخابية بمدينة طور سيناء، وهي: مدارس علي مبارك الابتدائية، وطه حسين الابتدائية، وعمرو شكري الإعدادية بنات، ورفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين، وبدر الابتدائية، وطور سيناء الثانوية الصناعية.
​مقر انتخابي واحد بمدينة نويبع، بمدرسة بلال بن رباح الإعدادية.
​مقر انتخابي واحد بمدينة كاترين، بمدرسة السلام الثانوية.
​مقر انتخابي واحد بمدينة أبو زنيمة، بمدرسة أبو زنيمة الإعدادية.
​مقران بمدينة رأس سدر، وهما: مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية، ومدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية.
​مقران بمدينة شرم الشيخ، وهما: مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية بالهضبة، ومدرسة جيل أكتوبر الإعدادية.
​مقر انتخابي في دهب، بمدرسة فاطمة الزهراء، لخدمة قاطني المدينة.
​آخر المقار بمدينة أبو رديس، بمدرسة أبو رديس الإعدادية.
​وفي ختام تصريحاته، ناشد عتلم شباب التربية والتعليم ممن لهم حق التصويت بضرورة المشاركة الإيجابية والتوجه إلى اللجان لاختيار من يرونه الأصلح للمرحلة.


​من جهته، أكد عزت الصغير، مدير إدارة الأمن بديوان المديرية، أن هذه المدارس أصبحت جاهزة لاستقبال الناخبين للمرحلة الثانية من مجلس النواب، مشيرًا إلى تجهيز العمال والحجرات ذات الأبواب الحديدية، وجريان التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة أية عقبات.
 

جنوب سيناء لجان انتخابات النواب مدارس

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

الكونجرس الأمريكي

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

سيارات البنزين

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

