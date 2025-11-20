تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أفاد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة يبلغ (11) سفينة فيما تم تداول (15000) طن بضائع و(875) شاحنة و(94) سيارة.



وذكر المركز ، في بيان له اليوم الخميس، أن حركة الواردات شملت (5000) طن بضائع و(422) شاحنة و(66) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(453) شاحنة و(28) سيارة.



ووفقا للبيان ، فقد استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين WASA Express وأمل فيما غادرته السفينتان Alcudia Express والحرية فيما شهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(222) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي(أور،و سينا، وايلة) وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1152 راكبا بموانيها.

