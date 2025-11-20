قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
محافظات

محافظ المنوفية يسلم شهادات ومكافأة لـ 30 فتاة من خريجات التدريب المهني

مروة فاضل

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شهادات تدريب ومكافأة مالية  لـ 30 فتاة من خريجات البرنامج التدريب المهني علي مهن التفصيل والكهرباء والتي نفذتها مديرية العمل من خلال الوحدة التدريبية المتنقلة  بقرية سلامون قبلي التابعة لمركز ومدينة الشهداء ، بحضور عماد سعيد مدير مديريةالعمل بالمحافظة 

وأوضح مدير مديرية العمل أن هذا التدريب يأتي إيماناً من وزارةالعمل بأهمية خلق فرص عمل جديدة ومستحدثة للشباب من الجنسين وذلك من أجل الحد من البطالة وفتح أفاق جديدة أمامهم وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم ، مؤكداً أن الدورات يتم توفيرها للشباب بالمجان ويحصل المتدربين علي شهادات معتمدة ، لافتاً أن مديريةالعمل تقوم بصفة مستمرة بتدريب الشباب علي العديد من الحرف وفق جداول زمنية طوال العام من خلال 4 مراكز تدريب ثابتة و وحدة تدريب متنقلة تجوب قري المحافظة ، فضلاًعن التواصل الدائم مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مناسبة لهؤلاء الشباب وفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة في هذا الشأن .

  وجه محافظ المنوفية مدير مديرية العمل بتكثيف الجهود في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتنمية قدرات هؤلاء الشباب وصقل مهاراتهم وإتاحة العديد من فرص العمل اللائقة ، موجهاً خريجي التدريب الي ضرورة الاستفادةمن تلك الدورات التي حصلوا عليها في إقامة العديد من المشروعات الجديدة وتعزيزثقافة العمل الحر ، مثمناً الدور الحيوي لوزارة العمل في تطوير الخدمات والتوسع في منظومة التدريب المهني من خلال برامج متخصصة تشمل المهارات الفنية واللغوية وذلك ضمن رؤية الدولة المتكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين .

المنوفية اخبار محافظة المنوفية وزارة العمل دورات تدريبية مكافأة محافظة المنوفية

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

وزير السياحة والآثار

وزير الآثار: منتجاتنا تمنح السائح تجربة متكاملة من السياحة الثقافية

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

