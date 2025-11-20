محافظ المنوفية يسلم شهادات ومكافأة لـ 30 فتاة من خريجات التدريب المهني

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شهادات تدريب ومكافأة مالية لـ 30 فتاة من خريجات البرنامج التدريب المهني علي مهن التفصيل والكهرباء والتي نفذتها مديرية العمل من خلال الوحدة التدريبية المتنقلة بقرية سلامون قبلي التابعة لمركز ومدينة الشهداء ، بحضور عماد سعيد مدير مديريةالعمل بالمحافظة

وأوضح مدير مديرية العمل أن هذا التدريب يأتي إيماناً من وزارةالعمل بأهمية خلق فرص عمل جديدة ومستحدثة للشباب من الجنسين وذلك من أجل الحد من البطالة وفتح أفاق جديدة أمامهم وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم ، مؤكداً أن الدورات يتم توفيرها للشباب بالمجان ويحصل المتدربين علي شهادات معتمدة ، لافتاً أن مديريةالعمل تقوم بصفة مستمرة بتدريب الشباب علي العديد من الحرف وفق جداول زمنية طوال العام من خلال 4 مراكز تدريب ثابتة و وحدة تدريب متنقلة تجوب قري المحافظة ، فضلاًعن التواصل الدائم مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مناسبة لهؤلاء الشباب وفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة في هذا الشأن .

وجه محافظ المنوفية مدير مديرية العمل بتكثيف الجهود في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتنمية قدرات هؤلاء الشباب وصقل مهاراتهم وإتاحة العديد من فرص العمل اللائقة ، موجهاً خريجي التدريب الي ضرورة الاستفادةمن تلك الدورات التي حصلوا عليها في إقامة العديد من المشروعات الجديدة وتعزيزثقافة العمل الحر ، مثمناً الدور الحيوي لوزارة العمل في تطوير الخدمات والتوسع في منظومة التدريب المهني من خلال برامج متخصصة تشمل المهارات الفنية واللغوية وذلك ضمن رؤية الدولة المتكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين .