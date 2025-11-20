إطلاق مُبادرة جديدة لتطوير منظومة شحن السيارات الكهربائية

يشهد سوق السيارت إطلاق منظومة جديدة للشحن الكهربائي بالشراكة مع شركة عالمية في تقنيات الطاقة المتجددة، بهدف تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم التحول نحو التنقل النظيف والمستدام.

تقدم المنظومة حلول شحن متكاملة تشمل شواحن المنازل، وشواحن التيار المتردد (AC)، والشواحن فائقة السرعة (DC) بقدرات تصل إلى 180 كيلووات. وتعتمد على تقنيات متطورة تتيح سرعة شحن عالية، وكفاءة في استهلاك الطاقة، وإدارة ذكية للأحمال، مما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل الكهربائي وتعزيز تجربة المستخدم.

تشكل المبادرة خطوة استراتيجية نحو تسريع انتشار السيارات الكهربائية من خلال الدمج بين الخبرة المحلية في مجالات التصنيع والخدمات، والخبرة التقنية للشريك الدولي، لتوفير شبكة شحن موثوقة وسريعة.

كما تتضمن المرحلة المقبلة التوسع في إنشاء محطات شحن عامة تغطي المدن والطرق الرئيسية لتسهيل الوصول إليها.

واكدت راية أوتو، المالكة للمبادرة، التزامها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية بمصر لدعم التحول نحو المستقبل الأخضر من خلال تطوير منظومة نقل مستدامة تعتمد على التكنولوجيا والكفاءة والجودة العالية.