وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مياه القناة يتفقد انتظام سير العمل في المواقع الفنية والإدارية بالسويس

الجولة
الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد اللواء أ.ح  أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس،
عددا من مواقع العمل بمحافظة السويس، وذلك للاطمئنان على سير العمل بكافة المواقع وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لجميع قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وشملت جولة اللواء أحمد رمضان، مركز خدمة العملاء بمحافظة السويس والذى يخدم أكثر من 32 الف مشترك بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل داخل المركز، حيث أستمع لشكاوى واستفسارات المواطنين، مؤكدا على تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين ، مشيراً إلى أن الشركة لديها خطة موسعة لتطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة فى إطار الارتقاء بمنظومة الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين بمحافظة السويس.

كما  تفقد اللواء أحمد رمضان، عدد من الإدارات الفنية والإدارية بالقطاع ولقاء العاملين والاطمئنان على سير العمل وانجازه بالكفاءة المطلوبة ، والاستماع إلى مطالب العاملين بالقطاع والتوجيه بسرعة الدراسة  لتلك المطالب ، مؤكدا على ضرورة تعزيز التواصل بين الادارات المختلفة وتفعيل اليات المتابعة والتقييم المستمر لتحقيق التكامل بين الجوانب الفنية والادارية بالشركة ، داعياً الجميع الى الاستمرار فى العمل بروح الاخلاص والأنتماء بما يليق بمكانة شركة محافظات القناة ودورها الحيوى فى خدمة المواطنين بمحافظة السويس.

واكد اللواء أحمد رمضان، علي ضرورة تعزيز التواصل بين الادارات المختلفة وتفعيل اليات المتابعة والتقييم المستمر لتحقيق التكامل بين الجوانب الفنية والادارية، داعياً الجميع الى الاستمرار فى العمل بروح الاخلاص والأنتماء بما يليق بمكانة شركة محافظات القناة ودورها الحيوى فى خدمة المواطنين بمحافظات القناة الثلاث، " السويس، والاسماعيلية، وبورسعيد".

واوضح اللواء أحمد رمضان، علي زيادة الإيرادات وتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة في محافظات القناة الثلاث، ومتابعة العمل بمحطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، بالاضافة الي متابعة جودة مياه الشرب علي مدار الساعة، والتعامل الفوري والسريع مع جميع أشكال وصور الأزمات والطوارىء وخاصة في فصل الشتاء، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات متميزة وأفضل لموطني إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

الإسماعيلية محافظة الاسماعيلية اخبار مياه القناة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

هواوي Mate80

هواوي Mate 80 يرفع سقف المنافسة.. أول لقطات رسمية تستعرض أداء الكاميرا الخارق

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS.. وجوجل تكشف عن قائمة أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد 2025

شيفروليه سيلفرادو 2026

سعر ومواصفات شيفروليه سيلفرادو 2026 في السعودية

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

