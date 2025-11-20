رئيس مياه القناة يتفقد انتظام سير العمل في المواقع الفنية والإدارية بالسويس

تفقد اللواء أ.ح أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس،

عددا من مواقع العمل بمحافظة السويس، وذلك للاطمئنان على سير العمل بكافة المواقع وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لجميع قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وشملت جولة اللواء أحمد رمضان، مركز خدمة العملاء بمحافظة السويس والذى يخدم أكثر من 32 الف مشترك بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل داخل المركز، حيث أستمع لشكاوى واستفسارات المواطنين، مؤكدا على تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين ، مشيراً إلى أن الشركة لديها خطة موسعة لتطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة فى إطار الارتقاء بمنظومة الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين بمحافظة السويس.

كما تفقد اللواء أحمد رمضان، عدد من الإدارات الفنية والإدارية بالقطاع ولقاء العاملين والاطمئنان على سير العمل وانجازه بالكفاءة المطلوبة ، والاستماع إلى مطالب العاملين بالقطاع والتوجيه بسرعة الدراسة لتلك المطالب ، مؤكدا على ضرورة تعزيز التواصل بين الادارات المختلفة وتفعيل اليات المتابعة والتقييم المستمر لتحقيق التكامل بين الجوانب الفنية والادارية بالشركة ، داعياً الجميع الى الاستمرار فى العمل بروح الاخلاص والأنتماء بما يليق بمكانة شركة محافظات القناة ودورها الحيوى فى خدمة المواطنين بمحافظة السويس.

واكد اللواء أحمد رمضان، علي ضرورة تعزيز التواصل بين الادارات المختلفة وتفعيل اليات المتابعة والتقييم المستمر لتحقيق التكامل بين الجوانب الفنية والادارية، داعياً الجميع الى الاستمرار فى العمل بروح الاخلاص والأنتماء بما يليق بمكانة شركة محافظات القناة ودورها الحيوى فى خدمة المواطنين بمحافظات القناة الثلاث، " السويس، والاسماعيلية، وبورسعيد".

واوضح اللواء أحمد رمضان، علي زيادة الإيرادات وتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة في محافظات القناة الثلاث، ومتابعة العمل بمحطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، بالاضافة الي متابعة جودة مياه الشرب علي مدار الساعة، والتعامل الفوري والسريع مع جميع أشكال وصور الأزمات والطوارىء وخاصة في فصل الشتاء، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات متميزة وأفضل لموطني إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".