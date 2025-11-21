بدون إصابات.. إخماد حريق داخل فيلا في التجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل فيلا في التجمع الخامس، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

بلاغ للحماية المدنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغا تضمن نشوب حريق داخل فيلا بالتجمع، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

تبين من خلال المعاينة الأولية، تصاعد أدخنة كثيفة من داخل حديقة الفيلا، وعلى الفور بدأت أعمال الإطفاء وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل قبل امتداده إلى الأماكن المجاورة.