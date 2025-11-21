قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
بعد الهزيمة الثقيلة أمام أمريكا.. بيلسا يطالب جماهير أوروجواي بالهدوء

مجدي سلامة

أكد الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، اليوم الجمعة، أنه شعر بالخجل بعد الخسارة بخماسية مقابل هدف من الولايات المتحدة الأمريكية وديًا، مشيرًا إلى سعيه لتهدئة الأجواء بعد أن أثارت النتيجة القلق قبل نهائيات كأس العالم.

وأوضح بيلسا أنه تحدث مطولا مع خورخي جيوردانو المدير الرياضي لمنتخب أوروجواي ورئيس الاتحاد إجناسيو ألونسو بشأن الهزيمة في فلوريدا أمام المنتخب الأمريكي الذي لم يلعب بقوته الضاربة يوم الثلاثاء الماضي.
وقال بيلسا في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "رغبتي في عقد مؤتمر صحفي بعد الخسارة 5-1 أمام الولايات المتحدة نابعة من الحاجة إلى التوضيح، خاصة بعد هزيمة كهذه، والتي تثير القلق دائما".
وتابع: "الخسارة 5-1 ليست أمرا يمكن تجاهله بالتأكيد، هناك وصف لهذا الموقف لا يمكنني قوله علنا، لكن الشعور بالخجل يسيطر على المرء عندما تحدث نتائج كهذه".
وأشار مدرب ليدز السابق أنه لايزال يحظى بدعم الاتحاد بينما يستعدون لكأس العالم في أمريكا الشمالية.
واختتم: "تحدثت لساعات طويلة مع الرئيس وخورخي، كانت الخلاصة أن المشروع سيستمر تماما كما هو مخطط له حتى كأس العالم، هذا هو الملخص والنتيجة النهائية لحديثي مع الرئيس، لذلك، أنقل هذه المعلومة؛ وهكذا انتهت المحادثة".
وتأهلت أوروجواي، الفائزة بكأس العالم مرتين، إلى نسخة 2026 في سبتمبر أيلول الماضي بعد احتلالها المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية.
وستقام نهائيات كأس العالم في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو ‭‭ ‬‬في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

