حوادث

ننشر السيرة الذاتية لرئيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري

القاضي وائل سعد رفاعي
القاضي وائل سعد رفاعي
ندى سويفى

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، على ندب القاضي وائل سعد رفاعي، نائب رئيس محكمة النقض لرئاسة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بموجب قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
 

وينشر "صدى البلد" تفاصيل السيرة الذاتية للقاضي وائل سعد رفاعي نائب رئيس محكمة النقض المصرية.

الخبرات

تدرج في العمل القضائي من وكيلا للنائب العام حتي عين سنة ٢٠١٠ نائباً لرئيس محكمة النقض في الدائرة التجاربة والاقتصادية والمدنية  ولازال يشغل هذه الوظيفة حتي الان.

-مساعداً لوزير العدل لشئون حقوق الانسان سابقا
-رئيس اللجنة الفرعية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سابقا
 

- رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية سابقا


-رئيس إدارة الحماية القضائية للطفل سابقا
 

- عضو اللجنة الاستشارية لرئيس محكمة النقض لتطوير نظام  العمل بمحكمة النقض ونيابة النقض والمكتب الفني لمحكمة النقض سابقا


   شارك في إعداد العديد من مشاريع القوانين  منها  
مشروع قانون الحق في المعلومات
مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد مشروع قانون تضارب المصالح
  مشروع قانون حماية الشهود

    
الدرجات العلمية

-ماجستير في حقوق الملكية الفكرية من المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية وجامعة لوند بالسويد

- دبلوم في القانون الدولي والمنظمات الدولية - معهد العلوم الاجتماعية بلاهاي- هولندا

- دبلوم في القانون البحري - الاكاديمية العربية للنقل البحري

- ليسانس حقوق -جامعة الاسكندرية 1985



الدورات الدراسية خارج جمهورية مصر العربية

- دورة في االفانون الامريكي من جامعة دلاوير –ا لولايات المتحدة الامريكية

- دورة في القانون الدولي والقانون المقارن – الاكاديمية الامريكية للقانون الدولي- دالاس- الولايات المتحدة الامريكية
 

- دورة القانون الدولي الخاص –أكاديمية لاهاي للقانون الدولي – لاهاي - هولندا

- دورة في حقوق المؤلف - الأكاديمية الدولية لحقوق الملكية الفكرية –جنيف - سويسرا

- ⁠دورات عديدة في التحكيم التجاري


المؤتمرات والدورات التي عقدت داخل و خارج جمهورية مصر العربية

شارك القاضي وائل سعد رفاعي في العديد من المؤتمرات والدورات المتعلقة بمكافحة الفساد ، حقوق الانسان , حقوق الملكية لفكرية , والتحكيم التجاري الدولي . 
 



الأبحاث والمقالات
اهمها:

حقوق المؤلف في العصر الرقمي من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الانسان

الحق في التنمية وآلية تطبيقه في مصر

القاضي وائل سعد رفاعي مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
ازالة تعدي
