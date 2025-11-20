الأعلي للقضاء يوافق على ندب وائل رفاعي لرئاسة مركز التحكيم الرياضي

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، على ندب القاضي وائل سعد رفاعي نائب رئيس محكمة النقض لرئاسة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري

ويختص المركز بالمنازعات الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات وكذا المنازعات التي تنشأ عن عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية وعقود رعاية اللاعبين المحترفين وعقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية، وعقود الدعاية والإعلان وعقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين وعقود التدريب بين المدربين والأندية وعقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم، وعقود وكلاء تنظيم المباريات