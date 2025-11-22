بندارى: استئناف التصويت لليوم الثانى بـ105 مقرات انتخابية حتى الآن

أجرى القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية في الخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، للإعلان عن بدء اليوم الثاني للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات المصريين في الخارج.

استئناف التصويت لليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج

وصرح القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن 105 مقرات انتخابية قد فتحت بالفعل من إجمالي 139 مقرًا مخصصًا لتصويت المصريين بالخارج.

كما أكد أنه سيتم فتح الـ 34 مقرًا المتبقية تباعًا.

الجدير بالذكر أن التصويت بدأ من نيوزيلندا، والتي كانت أول دولة تبدأ فيها العملية الانتخابية، بينما ستنتهي عملية التصويت في لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

عملية التصويت للمصريين في الخارج ستستمر يومي الجمعة والسبت، في 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة حول العالم.

المصريون في الخارج يشاركون في انتخابات مجلس النواب 2025، ضمن المرحلة الثانية التي تشمل 13 محافظة في مصر.