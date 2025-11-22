قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رؤساء اللجان: سير العملية الانتخابية بسلاسة وإقبال كبير من المصريين بالخارج

جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

تواصل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بنداري، متابعة سير التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين المقيمين بالخارج.

متابعة سير العملية الانتخابية 

 وتم عقد اتصال عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية.

وأكد رؤساء اللجان الانتخابية في مختلف الدول أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة ودون أي معوقات. 

وأشاروا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المصريين في الخارج على التصويت، حتى من المناطق البعيدة عن العواصم.

 وأكدوا أن المصريين يظهرون حرصًا كبيرًا على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، ما يعكس اهتمامهم بمستقبل الوطن ورغبتهم في التأثير في نتائج الانتخابات.

وبدأت عملية التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب من نيوزيلندا في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيتها المحلي، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر يوم الخميس الماضي.

 ويختتم التصويت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعد آخر لجنة تفتح باب التصويت.

تجري الانتخابات في 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة حول العالم، حيث يشارك المصريون في الخارج في التصويت على 73 دائرة انتخابية موزعة بين 13 محافظة. 

يتنافس في هذه الانتخابات 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا، بالإضافة إلى قائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات تشمل:

القاهرة: 19 دائرة انتخابية (205 مرشحين)

القليوبية: 6 دوائر انتخابية (71 مرشحًا)

الدقهلية: 10 دوائر انتخابية (288 مرشحًا)

الغربية: 7 دوائر انتخابية (140 مرشحًا)

المنوفية: 6 دوائر انتخابية (125 مرشحًا)

كفر الشيخ: 4 دوائر انتخابية (88 مرشحًا)

الشرقية: 9 دوائر انتخابية (253 مرشحًا)

دمياط: دائرتان انتخابيتان (39 مرشحًا)

بورسعيد: دائرتان انتخابيتان (20 مرشحًا)

الإسماعيلية: 3 دوائر انتخابية (36 مرشحًا)

السويس: دائرة انتخابية واحدة (18 مرشحًا)

جنوب سيناء: دائرتان انتخابيتان (15 مرشحًا)

شمال سيناء: دائرتان انتخابيتان (12 مرشحًا)

الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل متابعة سير العملية بكل دقة لضمان تنفيذ الإجراءات الانتخابية بشكل سليم وشفاف.

 كما تقوم السفارات والقنصليات بتوفير كافة التسهيلات للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج من أجل ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب.

