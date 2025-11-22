قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"بحوث الصحراء" يستقبل وفودًا طلابية لتعزيز التعلم التطبيقي في البيئات الصحراوية بمحطة جنوب سيناء

شيماء مجدي

استقبلت محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الأسبوع الجاري عددًا من الوفود الطلابية من المدارس وكليات جامعة الملك سلمان الدولية، في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بربط العلوم النظرية بالتطبيق العملي.


وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز التدريب العملي للطلاب في مجالات التنمية الزراعية المستدامة، والتعرف على الجهود البحثية التي تُنفَّذ في البيئات الصحراوية.

وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن استقبال الوفود الطلابية والتعليمية، يأتي في إطار خطة المركز لدعم العملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن محطات البحوث تُعد الأداة المثلى لترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية، مشيرا الى التزام المركز بتوفير بيئة علمية خصبة تُمكّن الطلاب من مشاهدة الآليات العلمية التي تسهم في مواجهة التحديات الزراعية، خاصة في مناطق التنمية الجديدة وعلى رأسها سيناء.
 

وشدد على استمرار هذه الزيارات والبرامج التدريبية في مختلف محطات المركز، باعتبارها جزءًا أساسيًا من دور المركز في خدمة المجتمع وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل الزراعي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، أن هذه المبادرات تكتسب أهمية متزايدة في ظل التغيرات المناخية، حيث تتيح للطلاب الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة الموارد المائية المحدودة، وزراعة المحاصيل المتحملة للظروف الصحراوية، وتطبيقات الزراعة الذكية. وأشار عزت إلى حرص المركز على غرس ثقافة البحث العلمي التطبيقي لدى الأجيال الجديدة ليكونوا قادة التنمية الزراعية في المستقبل.

ومن جهته، أشار الدكتور أحمد الحاوي، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، أن المحطة أعدت برامج تدريبية متكاملة لوفود الطلاب، تضمنت جولات ميدانية بالحقول التجريبية، وزيارات لمعامل تحليل التربة والمياه، حيث أتيح للطلاب المشاركة العملية في بعض الأنشطة، مثل زراعة الشتلات، والتعرف على نظم الري الحديثة، وأساليب مكافحة الآفات.

وأشار الحاوي إلى أن المحطة تقوم بدور إرشادي مهم للمزارعين والمنتفعين في جنوب سيناء، حيث تستعرض نماذج زراعية ناجحة تتناسب مع طبيعة المنطقة، مما يعزز دورها كمركز بحثي وتدريبي وإرشادي في آن واحد.

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وتكسير محتويات محلها بالشرقية

رفع جلسة محاكمة اللاعب رمضان صبحى و3 آخرين لنظر تحديد موعد التأجيل

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

