صرح علمي متكامل.. "بحوث الصحراء" برأس سدر ركيزة التنمية المستدامة والأمن المائي في سيناء ​

شهدت محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء زيارة تفقدية موسعة اليوم الخميس.

​ضم الوفد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء؛ واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.



​تدشين مركز التميز وبنك الجينات.. نقلة نوعية في الأمن الغذائي



​استعرض الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أهمية المحطة التي تُعد من أحدث المحطات البحثية وتخدم المجتمع السيناوي بإجراء الأبحاث التطبيقية في مجالات المياه والزراعة والإنتاج الحيواني، بما يتناسب مع البيئة الجافة والموارد المحدودة. وتضم المحطة قطاعات بحثية متخصصة أبرزها: قطاع تحلية ومعالجة المياه، وقطاع الإنتاج الحيواني والداجني، وقطاع الإنتاج النباتي.

​شهدت الزيارة افتتاح مشروعين استراتيجيين يمثلان نقلة نوعية في التنمية بالمنطقة:

​مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه: يُعد منصة متقدمة لدراسة حلول مبتكرة لتحلية المياه الجوفية والمالحة باستخدام الطاقة الشمسية. يهدف المركز إلى توطين تكنولوجيا التحلية في مصر، ودعم التوجه نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق مبدأ انعدام التصريف السائل.

​البنك الإقليمي للجينات: من المكونات الاستراتيجية للمحطة، ويختص بجمع وحفظ وتوثيق الموارد الوراثية النباتية والحيوانية الفريدة في سيناء. ويهدف البنك إلى صون التنوع البيولوجي المصري وتوفير المادة الوراثية اللازمة لبرامج التحسين الوراثي، بما يعزز الأمن الغذائي على المدى الطويل.

​رؤية الدولة لتنمية سيناء والأمن الغذائي

​أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تولي أولوية كبيرة لتنمية شبه جزيرة سيناء، تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التوسع في مشروعات البنية التحتية، والتنمية الزراعية، ومعالجة وتحلية المياه. وأشارت إلى أن إنشاء بنك الجينات خطوة رائدة تتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأحدث النظم العالمية في حفظ الأصول الوراثية.

​من جانبه، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن محطة بحوث جنوب سيناء تمثل "صرحًا علميًا متكاملاً" يدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتعزيز دور البحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمعات المحلية. وأضاف الوزير أن افتتاح مركز التميز والبنك الإقليمي للجينات يأتي ضمن خطة وطنية طموحة لربط الأبحاث العلمية بالاحتياجات الفعلية، مؤكدًا: "العلم هو الطريق نحو تنمية سيناء وتحقيق الأمن الغذائي والمائي لمصر".

​وأوضح فاروق أن البنك الإقليمي للجينات يُعد خطوة استراتيجية لحماية الموارد الوراثية البرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، خاصة في ظل التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، إذ سيعمل على تجميع وتوصيف وحفظ الأصول المهددة بالانقراض، مما يضمن الاستغلال المستدام للموارد المصرية.

​كما أشاد وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، بالجهود المبذولة في مجال حفظ الموارد الوراثية وتنمية البحوث الزراعية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويدعم قيم العمل والإنتاج والعلم من منطلق وطني وديني.

