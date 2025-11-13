لبلبة تتحدث عن ذكرياتها مع المخرج محمد عبد العزيز في ندوة بمهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو

شاركت الفنانة الكبيرة لبلبة في الندوة الخاصة التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي احتفاءً بالمخرج الكبير محمد عبد العزيز، حيث حرصت على حضور اللقاء وتوجيه التحية لصاحب العديد من الأعمال السينمائية الخالدة التي جمعتها به.

وخلال الندوة، استرجعت لبلبة ذكرياتها مع المخرج محمد عبد العزيز، متحدثة عن كواليس عدد من الأفلام التي تعاونت معه فيها، مشيرة إلى أنه من المخرجين الذين يجيدون التعامل مع الفنان ويستخرجون أفضل ما لديه من أداء.

وفي لحظة مليئة بالمشاعر، قدمت لبلبة مقطعًا غنائيًا قصيرًا من أغنية شهيرة شاركت بها في أحد أفلامها معه، وسط تصفيق حار من الحضور الذين تفاعلوا معها بحرارة.

واختتمت الفنانة حديثها بتوجيه الشكر لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على احتفائه بصناع السينما المصرية، مؤكدة أن مثل هذه الندوات تعيد للأذهان أجمل ذكريات الفن الجميل.