وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
فن وثقافة

لبلبة تتحدث عن ذكرياتها مع المخرج محمد عبد العزيز في ندوة بمهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو

لبلبة
لبلبة
أوركيد سامي

شاركت الفنانة الكبيرة لبلبة في الندوة الخاصة التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي احتفاءً بالمخرج الكبير محمد عبد العزيز، حيث حرصت على حضور اللقاء وتوجيه التحية لصاحب العديد من الأعمال السينمائية الخالدة التي جمعتها به.

وخلال الندوة، استرجعت لبلبة ذكرياتها مع المخرج محمد عبد العزيز، متحدثة عن كواليس عدد من الأفلام التي تعاونت معه فيها، مشيرة إلى أنه من المخرجين الذين يجيدون التعامل مع الفنان ويستخرجون أفضل ما لديه من أداء.

وفي لحظة مليئة بالمشاعر، قدمت لبلبة مقطعًا غنائيًا قصيرًا من أغنية شهيرة شاركت بها في أحد أفلامها معه، وسط تصفيق حار من الحضور الذين تفاعلوا معها بحرارة.

واختتمت الفنانة حديثها بتوجيه الشكر لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على احتفائه بصناع السينما المصرية، مؤكدة أن مثل هذه الندوات تعيد للأذهان أجمل ذكريات الفن الجميل.

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

