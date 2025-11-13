صور بتتركب وكلام .. محمد كيلاني: بقي فيه كبائر في العالم الافتراضي

كتب الفنان محمد كيلاني، منشورا طويلا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد كيلاني، عبر فيسبوك: «الواحد لما يخلق عالم افتراضي بيخلقه عشان يحسن من الواقع.. بس احنا العالم الافتراضي بتاعنا بقي أو** بكتير من الواقع خلي الجبان وقليل الأصل واللي من غير ربايه يبقي له رأي يخوض في أعراض ويشتم ناس ويتحرش ويقل أدبه لمجرد انه مستخبي وصور بتتركب علي كلام و كلام يتركب علي صور وفيديوهات من أولها لاخرها كدب و افترا .

وأضاف محمد كيلاني: «بقي فيه كبائر في العالم الافتراضي الواحد بيرتكبها .. في دقايق اكبر بكتير من اللي الواحد ممكن يرتكبها في يومه العادي».

أعمال محمد كيلاني

من جهة أخرى، يستعد الفنان محمد كيلاني، لعرض مسلسل سنجل ماذر فاذر، خلال الفترة المقبلة.

المسلسل من بطولة ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، محمد كيلاني، وهنادي مهنا، ومن تأليف نجلاء الحدينى و قصة و إخراج تامر نادي، د. محمد محسن المسؤول الإعلامي، ومن إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان.

وظهر أبطال المسلسل على البوستر في أجواء تعكس طابع العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية واللمسات الإنسانية والكوميدية، حيث يقدم المسلسل رؤية مختلفة للعلاقات الأسرية في ظل تحديات الحياة الحديثة.

ويُعد العمل من أبرز الإنتاجات المنتظرة خلال الموسم الجديد، إذ يجمع بين نجوم لهم جماهيرية كبيرة وفريق عمل متميز يسعى لتقديم محتوى درامي يعكس الواقع بروح فنية راقية.