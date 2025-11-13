تستعد لـ عرش سندريلا.. نور فخري تتألق على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي

خَطفت الفنانة نور فخري الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الجديدة، حيث تألقت بإطلالة أنيقة جذبت عدسات المصورين ونالت إعجاب الحضور على السجادة الحمراء.

وتعيش نور فخري حاليًا حالة من النشاط الفني، إذ تستعد لبدء تصوير فيلمها الجديد "عرش سندريلا" الذي تشارك في بطولته إلى جانب ماجد المصري وعمرو عبدالجليل، والعمل من تأليف رودينا مجدي وإخراج أحمد عادل.

ويُعد هذا الفيلم محطة مهمة في مسيرتها الفنية لما يتضمنه من قصة إنسانية ثرية وتحدٍ تمثيلي جديد تقدم من خلاله نور فخري شخصية مختلفة تمامًا عن أعمالها السابقة.

نور فخري

أعمال نور فخري

يُشار إلى أن الفنانة نور فخري شاركت في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة التي أثبتت من خلالها موهبتها وقدرتها على تجسيد أدوار متعددة، ما جعلها من الوجوه الصاعدة التي ينتظر الجمهور أعمالها الجديدة بشغف.