بحوث الصحراء: التكنولوجيا الحيوية ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي

شارك الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، في افتتاح المؤتمر العربي الآسيوي للتكنولوجيا الحيوية الذي يُعقد في مكتبة الاسكندرية تحت عنوان “التكنولوجيا الحيوية الصحراوية واستدامة الحياة في المناطق القاحلة”، وذلك نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد رئيس المركز ان التكنولوجيا الحيوية تمثل ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة التنمية في مواجهة التحديات المناخية والمائية.

وأضاف شوقي أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختارت طريق تحويل الصحراء إلى حياة من خلال التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى، مؤكدًا أن التكنولوجيا الحيوية أصبحت أحد أهم محاور استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن مركز بحوث الصحراء – بصفته نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر – يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ هذه الرؤية من خلال أبحاثه ومبادراته الداعمة لاستدامة الموارد الطبيعية ومكافحة تدهور الأراضي.

وأوضح أن وزارة الزراعة حققت إنجازات بارزة في هذا المجال، من بينها استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الجفاف والملوحة، وتطبيق الزراعة الذكية في مشروعات مثل الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر، فضلًا عن التوسع في الأسمدة الحيوية وتحسين السلالات الحيوانية باستخدام تقنيات حديثة.

وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء أن التكنولوجيا الحيوية لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تسهم أيضًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر واستعادة النظم البيئية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والأجندة 21.

واختم كلمته بالتأكيد على أن التعاون العربي الآسيوي في مجال التكنولوجيا الحيوية يمثل سبيلًا مشتركًا لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والبيئي، موجهًا التحية إلى العلماء والباحثين المشاركين في المؤتمر بوصفهم صُنّاع الأمل والتنمية في عالمٍ يواجه تحديات غير مسبوقة.