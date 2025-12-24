قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في كأس عاصمة مصر .. اليوم
بالتعاون مع الخارجية.. أسامة طلعت: ترميم 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية لحماية تاريخ مصر الدبلوماسي
الداخلية السورية: إلقاء القبض على متزعم تنظيم داعش بدمشق ومساعديه
على خلفية وفاة يوسف.. اتحاد السباحة يجمد نشاطه ووزارة الرياضة تجهز لجنة مؤقتة
تجميد أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية احتراماً للرأي العام بعد وفاة السباح يوسف محمد
عبدالمنعم سعيد: بناء القوة الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص طريق مصر لعبور التحديات
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استشارية أسرية وسلوكية: ما لا نعرفه في ملف الاعتداء على أطفال المدارس والمراهقين مخيف
الكاميرون تفوز على الجابون بهدف في أمم إفريقيا
دور العمارة الحديثة في ترشيد الطاقة.. ورشة توعوية بجامعة بنى سويف
«دفنوني على تيك توك».. عفاف رشاد تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل صادمة عن شائعة وفاتها
كفر الشيخ بتنور.. طفرة حضارية في شوارع المحافظة بالطاقة الموفرة| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نصائح ذهبية لتحسين جودة الحيوانات المنوية

نصائح ذهبية لتحسين جودة الحيوانات المنوية
نصائح ذهبية لتحسين جودة الحيوانات المنوية
عبد الفتاح تركي

نصائح ذهبية لتحسين جودة الحيوانات المنوية.. قال مستشفى كليفلاند كلينك إنه إذا لم يحدث حمل رغم الجماع المُنتظم لمدة عام تقريبا، فيمكن لتحليل السائل المنوي أن يساعد في تقييم كمية ونوعية الحيوانات المنوية.

وأضاف المستشفى، أنه إذا لم يكن هناك سبب طبي كامن مثل إصابات الخصيتين أو الاضطرابات الوراثية على الخصوبة، فيمكن للرجل تحسين جودة حيواناته المنوية من خلال اتباع النصائح المفيدة الآتية:

اتباع نظام غذائي مُتوازن

يمكن للنظام الغذائي المتوازن، مثل نظام البحر الأبيض المتوسط الغني بالخضراوات والأطعمة النباتية والأسماك والدهون الصحية، أن يُحسّن جودة الحيوانات المنوية؛ حيث إن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الخضراوات الورقية الخضراء والأسماك الغنية بأحماض “أوميجا 3” الدهنية تدعم بيئة هرمونية ملائمة لإنتاج الحيوانات المنوية. 

واقرأ أيضًا:

الحيوانات المنوية

ينبغي أيضا التقليل قدر الإمكان من تناول الأطعمة المصنعة والسكريات والدهون المشبعة، بحسب "دي بي إيه".

معالجة نقص العناصر الغذائية

يعمل تناول مكملات الفيتامينات المتعددة على ضمان توفير كمية كافية من الفيتامينات والمعادن الأساسية اللازمة لصحة الحيوانات المنوية.

الوزن الطبيعي

يمكن أن تؤثر زيادة الوزن سلبا على خصوبة الرجل؛ حيث يزداد خطر الإصابة بالعقم بنسبة 10% تقريبا لكل 9 كيلوجرامات من الوزن الزائد. لذا ينبغي الحرص على إنقاص الوزن الزائد والتمتع بوزن طبيعي.

قسط كافٍ من النوم بانتظام 

يقلل النوم لأقل من ست ساعات في الليلة بشكل كبير من جودة الحيوانات المنوية، لذا يُنصح بالنوم من سبع إلى ثماني ساعات، في حين أن النوم لأكثر من تسع ساعات في الليلة يرتبط أيضا بقلة جودة الحيوانات المنوية.

دراسة: المكملات الغذائية تحسن جودة الحيوانات المنوية

مواجهة التوتر النفسي

يمكن أن يسبب التوتر النفسي المستمر اختلالات هرمونية ويؤثر على عدد الحيوانات المنوية، ويمكن مواجهة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل تمارين التنفس أو اليوجا.

الإقلاع عن التدخين والخمر

ينبغي الإقلاع عن التدخين وشرب الخمر؛ نظرا لأنهما يُتلفان الحيوانات المنوية ومادتها الوراثية.

الحيوانات المنوية تحسين جودة الحيوانات المنوية نصائح ذهبية لتحسين جودة الحيوانات المنوية أوميجا 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بالصور

يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو كوبيه

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل
سيارات سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد