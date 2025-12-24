نصائح ذهبية لتحسين جودة الحيوانات المنوية.. قال مستشفى كليفلاند كلينك إنه إذا لم يحدث حمل رغم الجماع المُنتظم لمدة عام تقريبا، فيمكن لتحليل السائل المنوي أن يساعد في تقييم كمية ونوعية الحيوانات المنوية.

وأضاف المستشفى، أنه إذا لم يكن هناك سبب طبي كامن مثل إصابات الخصيتين أو الاضطرابات الوراثية على الخصوبة، فيمكن للرجل تحسين جودة حيواناته المنوية من خلال اتباع النصائح المفيدة الآتية:

اتباع نظام غذائي مُتوازن

يمكن للنظام الغذائي المتوازن، مثل نظام البحر الأبيض المتوسط الغني بالخضراوات والأطعمة النباتية والأسماك والدهون الصحية، أن يُحسّن جودة الحيوانات المنوية؛ حيث إن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الخضراوات الورقية الخضراء والأسماك الغنية بأحماض “أوميجا 3” الدهنية تدعم بيئة هرمونية ملائمة لإنتاج الحيوانات المنوية.

ينبغي أيضا التقليل قدر الإمكان من تناول الأطعمة المصنعة والسكريات والدهون المشبعة، بحسب "دي بي إيه".

معالجة نقص العناصر الغذائية

يعمل تناول مكملات الفيتامينات المتعددة على ضمان توفير كمية كافية من الفيتامينات والمعادن الأساسية اللازمة لصحة الحيوانات المنوية.

الوزن الطبيعي

يمكن أن تؤثر زيادة الوزن سلبا على خصوبة الرجل؛ حيث يزداد خطر الإصابة بالعقم بنسبة 10% تقريبا لكل 9 كيلوجرامات من الوزن الزائد. لذا ينبغي الحرص على إنقاص الوزن الزائد والتمتع بوزن طبيعي.

قسط كافٍ من النوم بانتظام

يقلل النوم لأقل من ست ساعات في الليلة بشكل كبير من جودة الحيوانات المنوية، لذا يُنصح بالنوم من سبع إلى ثماني ساعات، في حين أن النوم لأكثر من تسع ساعات في الليلة يرتبط أيضا بقلة جودة الحيوانات المنوية.

مواجهة التوتر النفسي

يمكن أن يسبب التوتر النفسي المستمر اختلالات هرمونية ويؤثر على عدد الحيوانات المنوية، ويمكن مواجهة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل تمارين التنفس أو اليوجا.

الإقلاع عن التدخين والخمر

ينبغي الإقلاع عن التدخين وشرب الخمر؛ نظرا لأنهما يُتلفان الحيوانات المنوية ومادتها الوراثية.