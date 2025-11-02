علاج العقم.. لأول مرة نجاح الحمل باستخدام طريقة موجهة بالذكاء الاصطناعي

حقق علماء جامعة كولومبيا الحمل الأول باستخدام طريقة استعادة الحيوانات المنوية الموجهة بالذكاء الاصطناعي (STAR)، مما يوفر أملا جديدا للرجال المصابين بنقص النطاف وتحويل علاج العقم.

في ما يمكن أن يمثل نقطة تحول في علاج العقم الحاد عند الذكور، أبلغ الباحثون في مركز الخصوبة بجامعة كولومبيا عن أول حمل ناجح في العالم باستخدام طريقة استعادة الحيوانات المنوية الموجهة بالذكاء الاصطناعي (AI) التي تم تطويرها في مختبرهم.

يوفر الإنجاز، الموصوف في لانسيت، أملا جديدا للرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بنقص الحيوانات المنوية - وهي حالة يحتوي فيها السائل المنوي على القليل من الحيوانات المنوية أو لا يحتوي على أي حيوان منوي.

تمثل عوامل الذكور ما يقرب من 40٪ من العقم بين الأزواج، وضمن هذه المجموعة، يتأثر 10-15٪ من الرجال بنقص الحيوانات المنوية. قال زيف ويليامز، كبير مؤلفي الورقة ومدير مركز الخصوبة بجامعة كولومبيا: "يمكن أن تبدو عينة السائل المنوي طبيعية تماما، ولكن تحت المجهر، يمكن أن تكون بحرا من الحطام الخلوي، مع عدم وجود حيوانات منوية مرئية". "يقال للعديد من الأزواج الذين يعانون من العقم الذكوري أن لديهم فرصة ضئيلة لإنجاب طفل بيولوجي."

غالبا ما يخضع الرجال المصابون بنقص الحيوانات المنوية للاستخراج الجراحي للحيوانات المنوية من الخصيتين - وهو إجراء يمكن أن يكون مؤلما ومكلفا وغير ناجح دائما. بدلا من ذلك، يقوم فنيو المختبر بفحص عينات السائل المنوي المعالجة يدويا تحت المجاهر - وهو نهج يستغرق وقتا طويلا ومكلفا يمكن أن يتلف أيضا خلايا الحيوانات المنوية الهشة.

"لقد تم تحدي هذا المجال حقا لإيجاد طريقة أفضل لتحديد واستعادة خلايا الحيوانات المنوية القابلة للحياة لدى الرجال الذين يعانون من عدد الحيوانات المنوية منخفض للغاية"، كما قال دكتور ويليامز.

لمعالجة ذلك، طور فريق متعدد التخصصات في كولومبيا نظام تتبع الحيوانات المنوية واستعادتها (STAR) - وهي طريقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تجمع بين التصوير المتقدم والموائل الدقيقة والروبوتات. أوضح هيمانت سورياوانشي، الأستاذ المساعد في العلوم الإنجابية والمحقق الرئيسي للمشروع: "جمع فريقنا خبراء في التصوير والعلوم الإنجابية وتكنولوجيا السوائل الدقيقة لمعالجة كل مرحلة من مراحل المشكلة".

تستخدم طريقة ستار التصوير عالي الطاقة لمسح ملايين الإطارات من عينة السائل المنوي - أكثر من 8 ملايين صورة في أقل من ساعة. ثم تحدد خوارزميات الذكاء الاصطناعي وجود خلايا الحيوانات المنوية، وتعزل شريحة السوائل الدقيقة المصممة خصيصا الجزء الدقيق من العينة التي تحتوي عليها. الذراع الروبوتية، التي تعمل في غضون ميلي ثانية، تستعيد الحيوانات المنوية القابلة للحياة لاستخدامها في الإخصاب في المختبر (IVF) أو للحفظ بالتبريد.

تم اختبار التكنولوجيا مؤخرا على مريض كان يحاول الحمل منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. بعد العديد من دورات التلقيح الاصطناعي الفاشلة واستخراج الحيوانات المنوية الجراحية، تم استخدام ستار لمسح عينة السائل المنوي سعة 3.5 مل. في غضون ساعتين، حدد النظام خليتين من الحيوانات المنوية القابلة للحياة من 2.5 مليون صورة. تم استخدام هذه لإنشاء جنينين، مما أدى إلى حمل ناجح.

على الرغم من أن النتائج تأتي من حالة واحدة، يقول الباحثون إن النتيجة توضح جدوى الكشف عن الحيوانات المنوية بمساعدة الذكاء الاصطناعي في التغلب على الحواجز طويلة الأمد في العقم عند الذكور. تجري بالفعل دراسات سريرية أكبر لاختبار أداء ستار عبر مجموعات أوسع من المرضى.

المصدر: outlookindia.