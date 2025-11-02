قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
زيزو يهدر ركلة جزاء.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام المصري بالدوري
250 نسخة فقط.. سيارة Leapmotor i C10 تنطلق بمفاهيم جديدة
بدعم الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تجهز لإعادة موظفيها رغم موجة التسريحات العالمية
بالزيادات كاملة.. موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025 للمعلمين وموظفي الحكومة
الأرصاد: أمطار متفاوتة على شمال الصعيد والقاهرة .. وتقلبات جوية الأسبوع المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 أطعمة تساعد بشكل طبيعي في علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

انقطاع التنفس أثناء النوم
انقطاع التنفس أثناء النوم
هاجر هانئ

إذا كنت تشخر أو تلهث أثناء نومك، فقد يكون ذلك علامة على انقطاع التنفس أثناء النوم. تنقسم هذه الحالة بشكل رئيسي إلى نوعين: الانسدادي والمركزي. يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) عندما ينسد مجرى الهواء العلوي في أوقات مختلفة أثناء النوم، مما يؤدي إلى توقف تدفق الهواء. غالبًا ما يكون سببه السمنة أو تضخم اللوزتين أو التغيرات الهرمونية. أما انقطاع النفس المركزي النومي (CSA) فيحدث عندما لا يرسل الدماغ إشارات التنفس، مما يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء وعضلات الصدر.

أطعمة تساعد في علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

ولكن هل تعلم أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يساعدك على النوم والتغلب على انقطاع النفس النومي بشكل أفضل؟

الأفوكادو

من كان يظن أن الأفوكادو سيُحسّن النوم بهذه الفعالية؟ أفادت دراسة نُشرت عام ٢٠٢٥ في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول ثمرة أفوكادو يوميًا لمدة ستة أشهر يُحسّن النوم. ويرجع ذلك إلى احتوائه على التربتوفان وحمض الفوليك والمغنيسيوم والألياف وغيرها، مما يُعزز صحة النوم.

فول الصويا

منتجات الصويا، مثل التوفو والإدامامي وحليب الصويا وغيرها، غنية بمركبات مثل الإيزوفلافون التي تساعد على تحسين مدة النوم وجودته. وقد أشارت دراسة نُشرت عام ٢٠١٥ في مجلة التغذية إلى أن تناول كميات كبيرة من الإيزوفلافون يرتبط بمدة نوم مثالية وجودة نوم أفضل لدى اليابانيين.

توقف التنفس أثناء النوم

الجوز

لطالما عُرفت المكسرات بفوائدها لصحة الإنسان، ولكن عندما يتعلق الأمر بانقطاع النفس النومي، يبدو أن للجوز تأثيرًا سحريًا. ووفقًا لدراسة أجريت عام ٢٠٢٤ ونُشرت في مجلة Proceedings، يتميز الجوز بتركيبة غذائية فريدة، بما في ذلك التربتوفان والميلاتونين، مما ساعده على تحسين جودة النوم وكفاءته لدى الأشخاص الذين تناولوا ٤٠ غرامًا منه يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، فقد قلل أيضًا من النعاس أثناء النهار لدى الشباب.

الكرز

انتشر مؤخرًا عصير الكرز الحامض على نطاق واسع لفعاليته في تحفيز النوم وتعزيز الصحة. ووفقًا لدراسة أجريت عام ٢٠٢٥ ونُشرت في مجلة "الغذاء والعلوم والتغذية"، حسّن الكرز الحامض مؤشرات النوم، مثل مدته وكفاءته ووقت بدء النوم.

الأسماك

الأسماك الزيتية، مثل السلمون والسردين وغيرها، غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، ووفقًا للإرشادات الغذائية الدولية، يجب على الأشخاص تناول حصتين أسبوعيًا على الأقل من الأسماك الزيتية. ووفقًا لدراسة أجريت عام 2013 ونُشرت في مجلة Frontiers in Neurology، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية مفيدة للجهاز القلبي الوعائي، وتُقلل من عملية الالتهاب، وبالتالي تُقلل من ضعف وظائف القلب والوفاة المبكرة لدى مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم.

المصدر: timesofindia

التنفس انقطاع التنفس أثناء النوم الانسدادي النومي الأفوكادو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

سعر استخراج الفيش الجنائى

سعر استخراج الفيش الجنائى 2025

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

المتهمين

القبض على 4 فتيات يمارسن الرذيلة بالقاهرة

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

كسوف الشمس

ملك الخسوفات.. أندر ظاهرة فلكية حتى عام 2044| أين تظهر؟

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية عن التنمر وسلبياته بكلية التمريض

وكيل أوقاف بني سويف وعميدة كلية الدراسات

وكيل وزارة أوقاف بنى سويف يبحث مع عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات آليات تنفيذ مبادرة "صحح مفاهيمك"

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد: انتظام توافد طلاب الثانوية العامة على مقرات المحاضرات العلمية

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد