5 أطعمة تساعد بشكل طبيعي في علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

إذا كنت تشخر أو تلهث أثناء نومك، فقد يكون ذلك علامة على انقطاع التنفس أثناء النوم. تنقسم هذه الحالة بشكل رئيسي إلى نوعين: الانسدادي والمركزي. يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) عندما ينسد مجرى الهواء العلوي في أوقات مختلفة أثناء النوم، مما يؤدي إلى توقف تدفق الهواء. غالبًا ما يكون سببه السمنة أو تضخم اللوزتين أو التغيرات الهرمونية. أما انقطاع النفس المركزي النومي (CSA) فيحدث عندما لا يرسل الدماغ إشارات التنفس، مما يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء وعضلات الصدر.

أطعمة تساعد في علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

ولكن هل تعلم أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يساعدك على النوم والتغلب على انقطاع النفس النومي بشكل أفضل؟

الأفوكادو

من كان يظن أن الأفوكادو سيُحسّن النوم بهذه الفعالية؟ أفادت دراسة نُشرت عام ٢٠٢٥ في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول ثمرة أفوكادو يوميًا لمدة ستة أشهر يُحسّن النوم. ويرجع ذلك إلى احتوائه على التربتوفان وحمض الفوليك والمغنيسيوم والألياف وغيرها، مما يُعزز صحة النوم.

فول الصويا

منتجات الصويا، مثل التوفو والإدامامي وحليب الصويا وغيرها، غنية بمركبات مثل الإيزوفلافون التي تساعد على تحسين مدة النوم وجودته. وقد أشارت دراسة نُشرت عام ٢٠١٥ في مجلة التغذية إلى أن تناول كميات كبيرة من الإيزوفلافون يرتبط بمدة نوم مثالية وجودة نوم أفضل لدى اليابانيين.

الجوز

لطالما عُرفت المكسرات بفوائدها لصحة الإنسان، ولكن عندما يتعلق الأمر بانقطاع النفس النومي، يبدو أن للجوز تأثيرًا سحريًا. ووفقًا لدراسة أجريت عام ٢٠٢٤ ونُشرت في مجلة Proceedings، يتميز الجوز بتركيبة غذائية فريدة، بما في ذلك التربتوفان والميلاتونين، مما ساعده على تحسين جودة النوم وكفاءته لدى الأشخاص الذين تناولوا ٤٠ غرامًا منه يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، فقد قلل أيضًا من النعاس أثناء النهار لدى الشباب.

الكرز

انتشر مؤخرًا عصير الكرز الحامض على نطاق واسع لفعاليته في تحفيز النوم وتعزيز الصحة. ووفقًا لدراسة أجريت عام ٢٠٢٥ ونُشرت في مجلة "الغذاء والعلوم والتغذية"، حسّن الكرز الحامض مؤشرات النوم، مثل مدته وكفاءته ووقت بدء النوم.

الأسماك

الأسماك الزيتية، مثل السلمون والسردين وغيرها، غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، ووفقًا للإرشادات الغذائية الدولية، يجب على الأشخاص تناول حصتين أسبوعيًا على الأقل من الأسماك الزيتية. ووفقًا لدراسة أجريت عام 2013 ونُشرت في مجلة Frontiers in Neurology، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية مفيدة للجهاز القلبي الوعائي، وتُقلل من عملية الالتهاب، وبالتالي تُقلل من ضعف وظائف القلب والوفاة المبكرة لدى مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم.

المصدر: timesofindia