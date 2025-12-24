خالد عكاشة: الثقة الدولية في مصر تعيد رسم خريطة دورها الإقليمي

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن النجاحات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ صورتها كدولة رشيدة وموثوقة انعكست بشكل مباشر على مكانتها الإقليمية والدولية، وأسهمت في تعاظم الثقة الدولية بدورها السياسي والدبلوماسي.

الدور المصري المحوري

وأوضح عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «المشهد» المذاع على قناة «TEN»، أن هذا التقدير الدولي تجلّى بوضوح في المواقف الإيجابية لكل من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة عقب الدور المصري المحوري في دعم اتفاقيات التهدئة وتعزيز مسار السلام داخل الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن طبيعة التحديات الراهنة في المنطقة تفرض واقعًا جديدًا يفتح المجال أمام دور مصري أكثر تأثيرًا وفاعلية، لا سيما في الملفات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري.

الملف السوداني

وشدد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على أن الملف السوداني يأتي في صدارة أولويات الأمن القومي، محذرًا من أن استمرار حالة عدم الاستقرار في السودان قد يفرز تداعيات خطيرة تفوق في تأثيرها ما يشهده قطاع غزة، مؤكدًا أن استقرار الدولة السودانية يمثل ضرورة استراتيجية لمصر والمنطقة بأكملها.

مسار سياسي واضح وشامل

وأكد عكاشة أهمية الدفع نحو مسار سياسي واضح وشامل يعيد الاستقرار إلى السودان، مع ضرورة متابعة تطورات الأوضاع في اليمن، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا مصريًا أكثر تقدمًا وحضورًا فاعلًا في مختلف الملفات الإقليمية الحساسة.