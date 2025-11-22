محمد منصور: حصولي على وسام "سير" من ملك إنجلترا فخر لأي مصري

قال رائد الأعمال العالمي، السير محمد لطفي منصور، إن لحظة تقليده وسام "سير" من ملك إنجلترا كانت من أسعد لحظات حياته، مشيرًا إلى أن حصول أي مصري أو مسلم على هذا الوسام يعد مصدر فخر واعتزاز.

تقدير بريطاني لجهوده الخيرية

أوضح منصور أن منحه الوسام جاء بتزكية من رئيس الوزراء البريطاني، تقديرًا لجهوده الواسعة في مجال الأعمال الخيرية.

"الإنسان يصنع المال"

خلال لقائه في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، أكد منصور أن المال لا يصنع الإنسان، بل الشخصية والجهد هما ما يصنعان النجاح والثروة.

كشف منصور عن أهمية التعليم في حياته، موضحًا أن والده كان دائمًا يوصيه بأن يضع التعليم في مقدمة أولوياته، وهو ما ساعده في تحقيق نجاحه المهني والإنساني.