تفاصيل إصابة 28 عاملًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

خرج العمال سعيا وراء الرزق الحلال وليوفروا قوت يومهم للانفاق على اسرهم رجالا ونساءا ،ولكن انقلبت السيارة التى كانت يستقلونها ،واصيب 28 عامل وعاملة ..ولحسن حظهم كان لطف الله مهم واصيبوا اصابات طفيفة ونجوا جميعا..

اصابة 28 عاملا وعاملة

أصيب 28 عاملا وعاملة إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الشنطور أمام كوبري العمائر نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

حادث انقلاب سيارة ربع

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الشنطور أمام كوبري العمائر نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، إلى موقع البلاغ وتم نقل 28 مصابا بإصابات سطحية إلى مستشفى الفشن المركزى لتلقي العلاج اللازم لهم داخل المستشفى .

اسماء المصابين

واستقبل مستشفى الفشن المركزى كلا من " فاطمة محمد محمد وأسماء محمد محمد ومحمد أشرف أنور ورويا أشرف مهدى ورودا أشرف مهدى ومحمود رمضان محمد وعزة ربيع متولى وأحمد ربيع متولى ونسمة عبد سيد وفاطمة ربيع مهدى وأحمد قناوى سعد وحسنة شعبان فكرى وروضة أشرف مهدى وعائشة ربيع مهدى وإيمان جابر سعد ورحمة رمضان مهدى وجهاد رمضان محمود أحمد وهاجر رمضان صالح وزياد وليد جبالى وياسمين وليد النادى وميساء رمضان محمود وصفا سلطان محمد ومحمد رأفت داوود وأحمد سيد سعد وأية شعبان فكرى ويحيى عبد سيد وفاضل يوسف محمد وحسينة مصطفى جابر ، وجميعهم مصابين إصابات سطحية ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى.



