إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تفاصيل إصابة 28 عاملًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
بني سويف : محمد عبدالحليم

خرج العمال سعيا وراء الرزق الحلال وليوفروا قوت يومهم للانفاق على اسرهم رجالا ونساءا ،ولكن انقلبت السيارة التى كانت يستقلونها ،واصيب 28 عامل وعاملة ..ولحسن حظهم كان لطف الله مهم واصيبوا اصابات طفيفة ونجوا جميعا..

 

اصابة 28 عاملا وعاملة

أصيب 28 عاملا وعاملة إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الشنطور أمام كوبري العمائر نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

حادث انقلاب سيارة ربع

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الشنطور أمام كوبري العمائر  نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، إلى موقع البلاغ وتم نقل 28 مصابا بإصابات سطحية إلى مستشفى الفشن المركزى لتلقي العلاج اللازم لهم داخل المستشفى .

اسماء المصابين

واستقبل مستشفى الفشن المركزى كلا من " فاطمة محمد محمد وأسماء محمد محمد ومحمد أشرف أنور ورويا أشرف مهدى ورودا أشرف مهدى ومحمود رمضان محمد وعزة ربيع متولى وأحمد ربيع متولى ونسمة عبد سيد وفاطمة ربيع مهدى وأحمد قناوى سعد وحسنة شعبان فكرى وروضة أشرف مهدى وعائشة ربيع مهدى وإيمان جابر سعد ورحمة رمضان مهدى وجهاد رمضان محمود أحمد وهاجر رمضان صالح وزياد وليد جبالى وياسمين وليد النادى وميساء رمضان محمود وصفا سلطان محمد ومحمد رأفت داوود وأحمد سيد سعد وأية شعبان فكرى ويحيى عبد سيد وفاضل يوسف محمد وحسينة مصطفى جابر ، وجميعهم مصابين إصابات سطحية ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى.


 

انقلاب سيارة بني سويف اصابة 28 عاملا

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

