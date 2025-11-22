قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد: استكمال تطوير محطة الرفع للصرف الصحي بقرية الزيات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال تطوير محطة الرفع للصرف الصحي بقرية الزيات، حيث جرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط الطرد للصرف الصحي للقرية و محطة الرفع الرئيسيه للصرف بالقرية والبدء في لحام مواسير البولي الخاصة بخط الطرد تمهيدا لتركيبها بعد حفر خط الطرد من الشركه المنفذة للعملية بواسطه شركة المياه والصرف الصحي بالوادي الجديد ومتابعة من الإدارة الهندسية (المرافق) بمركز ومدينه بلاط للأعمال المنفذة.

أعمال الصيانة الدورية

وفى سياق متصل جرى الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية واللازمة للمعدات بالحملة الميكانيكية وسيارة المرافق بالوحدة المحلية لقرية تنيدة حيث تم صيانه الخزان والدهانات اللازمة له وكذلك الانتهاء من اعمال اصلاح خط 4 بقرية شمس بجهود العاملين بالوحدة المحلية ومشاركة من  المواطنين بالقرية، وكذلك تنفيذ أعمال ترميم لطبقات أسفلت متهالكة داخل نطاق قرية ذخيرة، تحت إشراف سلامة على الحريتى رئيس مركز ومدينه بلاط.

رئاسة مركز باريس : إصلاح محطة مياه الشرب بقرية عدن وإعادة ضخ المياه بالشبكات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد عن الإنتهاء من إصلاح محطة مياه الشرب بقرية عدن وإعادة ضخ المياه بالشبكات وذلك بعد تعرضها لعطل تسبب فى قطع المياة عن القرية حيث جرى تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بمعرفة إدارة مياه الشرب والصرف بالمجلس تحت إشراف عبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس.

- انتظام تشغيل المنافذ التموينية المخفضة بالمركز وقراه

وفى سياق متصل أعلنت رئاسة مركز باريس عن استمرار تشغيل المنافذ التموينية بمدينة باريس وقرى عدن – بغداد – جدة لتوفير الخضر والفاكهة واللحوم الطازجة بأسعار مخفضة، وكذلك تنفيذ حملات نظافة ورفع مخلفات بمدينة باريس وعدد من التجمعات التابعة لها.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز باريس جهودها اليومية في مختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، نحو تحسين مستوى المرافق، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة حضارية آمنة ومستدامة للمواطنين.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تطوير محطة الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تلقي بيان مصر في الدورة 21 لمؤتمر منظمة اليونيدو بالرياض

صندوق رعاية المبتكرين

صندوق النوابغ يطلق مبادرة Protect لدعم المبتكرين وحماية الملكية الفكرية

التصنيفات الدولية

إدراج 36 جامعة مصرية جديدة.. تفاصيل تصنيف التايمز للتخصصات البينية 2026

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد