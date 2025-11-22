الوادي الجديد: استكمال تطوير محطة الرفع للصرف الصحي بقرية الزيات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال تطوير محطة الرفع للصرف الصحي بقرية الزيات، حيث جرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط الطرد للصرف الصحي للقرية و محطة الرفع الرئيسيه للصرف بالقرية والبدء في لحام مواسير البولي الخاصة بخط الطرد تمهيدا لتركيبها بعد حفر خط الطرد من الشركه المنفذة للعملية بواسطه شركة المياه والصرف الصحي بالوادي الجديد ومتابعة من الإدارة الهندسية (المرافق) بمركز ومدينه بلاط للأعمال المنفذة.

أعمال الصيانة الدورية

وفى سياق متصل جرى الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية واللازمة للمعدات بالحملة الميكانيكية وسيارة المرافق بالوحدة المحلية لقرية تنيدة حيث تم صيانه الخزان والدهانات اللازمة له وكذلك الانتهاء من اعمال اصلاح خط 4 بقرية شمس بجهود العاملين بالوحدة المحلية ومشاركة من المواطنين بالقرية، وكذلك تنفيذ أعمال ترميم لطبقات أسفلت متهالكة داخل نطاق قرية ذخيرة، تحت إشراف سلامة على الحريتى رئيس مركز ومدينه بلاط.

رئاسة مركز باريس : إصلاح محطة مياه الشرب بقرية عدن وإعادة ضخ المياه بالشبكات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد عن الإنتهاء من إصلاح محطة مياه الشرب بقرية عدن وإعادة ضخ المياه بالشبكات وذلك بعد تعرضها لعطل تسبب فى قطع المياة عن القرية حيث جرى تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بمعرفة إدارة مياه الشرب والصرف بالمجلس تحت إشراف عبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس.

- انتظام تشغيل المنافذ التموينية المخفضة بالمركز وقراه

وفى سياق متصل أعلنت رئاسة مركز باريس عن استمرار تشغيل المنافذ التموينية بمدينة باريس وقرى عدن – بغداد – جدة لتوفير الخضر والفاكهة واللحوم الطازجة بأسعار مخفضة، وكذلك تنفيذ حملات نظافة ورفع مخلفات بمدينة باريس وعدد من التجمعات التابعة لها.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز باريس جهودها اليومية في مختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، نحو تحسين مستوى المرافق، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة حضارية آمنة ومستدامة للمواطنين.