9 أسباب وراء الإصابة بأمراض الكلى المزمنة

تحدث أمراض الكلى عندما تتضرر الكليتان وتعجزان عن تصفية الدم مما يتسبب في تراكم السموم في الجسم وعجزه عن القيام بعمله.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك في حالة مرض الكلى المزمن، يستمر الضرر عادةً على مدار عدة سنوات.

أسباب أمراض الكلى المزمنة

يُعدّ ارتفاع ضغط الدم والسكري السببين الأكثر شيوعًا لأمراض الكلى المزمنة.

ومن الأسباب والحالات الأخرى التي تؤثر على وظائف الكلى وقد تُسبب أمراض الكلى المزمنة ما يلي:

التهاب كبيبات الكلى حيث ينطوي هذا النوع من أمراض الكلى على تلف الكبيبات، وهي وحدات الترشيح داخل الكليتين.

مرض الكلى المتعدد الكيسات هو اضطراب وراثي يُسبب نمو العديد من الأكياس المملوءة بالسوائل في الكليتين، مما يُقلل من قدرة الكليتين على العمل.

اعتلال الكلية الغشائي، هو اضطراب يهاجم فيه جهاز المناعة في الجسم الأغشية المسؤولة عن تصفية الفضلات في الكلى.

انسداد المسالك البولية بسبب حصوات الكلى أو تضخم البروستاتا أو السرطان.

الارتجاع المثاني الحالبي، و هي حالة يتدفق فيها البول عائدًا عبر الحالبين إلى الكليتين.

متلازمة الكلى وهي مجموعة من الأعراض التي تشير إلى تلف الكلى.

التهاب الكلى المتكرر (التهاب الحويضة والكلية)

اعتلال الكلية المرتبط بالسكري هو تلف أو خلل في عصب واحد أو أكثر، ناجم عن السكري.



الذئبة وأمراض الجهاز المناعي الأخرى التي تسبب مشاكل في الكلى ، بما في ذلك التهاب الشرايين العقدي ، والساركويد ، ومتلازمة جودباستشر ، وبقع هينوخ شونلاين .