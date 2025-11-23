محافظ موسكو: مسيرات أوكرانية تقصف محطة كهرباء في منطقة شاتورا بضواحي العاصمة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن محافظ موسكو، أن مسيرات أوكرانية قصفت محطة كهرباء في منطقة شاتورا بضواحي العاصمة.

وأعربت دول غربية كبرى عن قلق واضح من خطة السلام التي طرحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسط تحذيرات من أن البنود المسربة تمنح موسكو مكاسب واسعة وتشكل تهديداً مباشراً لسيادة كييف وحدودها.

وتأتي هذه التحفظات بينما تقترب المهلة التي حددتها واشنطن لأوكرانيا لقبول الخطة، في وقت يواجه فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي ضغوطا غير مسبوقة وصفها بأنها واحدة من أصعب لحظات تاريخ بلاده.

وأكد بيان مشترك صدر على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب افريقيا أن الخطة الأمريكية تضم عناصر قد تساعد في الوصول إلى سلام عادل ودائم، لكنه شدد على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية، خصوصا البنود المتعلقة بالحدود والقيود المطروحة على الجيش الأوكراني.