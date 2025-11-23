قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
أخبار البلد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة

حسام الفقي

ينظم المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة بالتعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر - برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة - المؤتمر الدولي الحادي عشر لتطبيقات الليزر تحت عنوان " الابتكار والتحديات في علوم الليزر من أجل التكنولوجيا المستدامة (ICLA 11) "، وااذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 25 من نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعالمية.

الابتكار والتحديات في علوم الليزر من أجل التكنولوجيا المستدامة

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن المؤتمر الدولي الحادي عشر لتطبيقات الليزر يمثل منصة رائدة للباحثين والعلماء والأطباء والصيادلة والمهندسين والمتخصصين في الصناعة لتبادل المعرفة وتقديم الأبحاث المبتكرة ومناقشة أحدث التطورات في علوم وتقنيات الليزر، مشيرًا إلى أن المؤتمر سوف يشهد مشاركات دولية واسعة وسيوفر بيئة محفزة للباحثين يتم خلالها تبادل الأفكار، وتكوين الشراكات، ومصدر إلهام للعديد من الابتكارات،  وتتنوع محاوره لتشمل الاتجاهات المختلفة في علوم الليزر وتطبيقاته، لافتًا إلى عقد العديد من ورش العمل في الذكاء الاصطناعي، والأمراض الجلدية، والصيدلة، وطب الفم والاسنان، وعلوم كشف التزوير والآثار، متطلعًا بأن يثمر المؤتمر عن العديد من التوصيات التي تمثل نقطة انطلاق فاعلة لأفكار جديدة وشراكات ملهمة ومبادرات تقود العالم والمنطقة إلى آفاق أوسع من التنمية والاستدامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المؤتمر سيوفر منصة للتواصل بين الباحثين والقطاع الصناعي، ويخلق فرصًا لتطبيق التقنيات الحديثة في المجالات المتعددة، ويهدف إلى طرح أفكار الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية، والتعرف على المشكلات الحقيقية التي تواجه الأطراف المجتمعية والخدمية والوقوف على الحلول العلمية التي تطوع البحث العلمي لخدمة مطالب المجتمع واحتياجاته المتطورة والمستحدثة، مؤكدًا أن المعهد القومي لعلوم الليزر يُعد أحد أهم بيوت الخبرة في المنطقة، ويضطلع بدور محوري في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة

ومن جهتها، قالت الدكتورة جاله العزب عميدة المعهد القومي لعلوم الليزر ورئيس المؤتمر، إن جلسات المؤتمر الدولي الحادي عشر تتضمن 6 متحدثين من أمريكا وانجلترا وألمانيا وروسيا والصين، و52محاضرة رئيسة و9جلسات علمية،و7ورش عمل ،وسوف تناقش العلوم والصناعة، والنانوتكنولوجي والمواد النانوية، وهندسة الليزر، وفيزياء الليزر، والطب النانوي والعلاج الضوئي الديناميكي، وتطبيقات الليزر في طب الأسنان والزراعة والبيئة والعلاج الطبيعي والعلاج الضوئي الديناميكي، مضيفًة أن ورش العمل سوف تتناول الذكاء الاصطناعي بين البحث العلمي والتطبيق، والتطبيقات الحديثة في الاسنان والزراعات، والتجميل بين الليزر ومستحضرات التجميل، ومكافحة التزوير: دقة الليزر والذكاء الاصطناعي، والجسر بين الليزر في الجلد ومستحضرات التجميل، والحفاظ على الماضي باستخدام تكنولوجيا المستقبل: تكنولوجيا الليزر والذكاء الاصطناعي في الحفاظ على التراث الثقافي، ومقارنة بين فعالية العلاج بالليزر عالي المستوى والعلاج بالليزر منخفض المستوى في علاج التهاب الغشاء المخاطي للفم الناتج عن الإشعاع.

وأضافت عميدة المعهد القومي لعلوم الليزر، أن  المؤتمر سوف يشهد مشاركة متحدثين بارزين من عدة دول أجنبية، إلى جانب باحثين من جامعات القاهرة، وعين شمس، وبني سويف، وكفر الشيخ، الجلالة، وسفنكس، ومدينة زويل، والجامعة البريطانية في مصر، والمركز القومي للبحوث، ومركز البحوث الزراعية، وهيئة الطاقة الذرية.

المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة الجامعات الأوروبية الجامعات الأوروبية في مصر

بالصور

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

